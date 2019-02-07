Двадцать человек скончались от свиного гриппа в столице Мексики

За четыре месяца в столице Мексики от свиного гриппа умерли 20 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Мехико. Отмечается, что скончавшиеся не были привиты. Власти призвали жителей срочно пройти вакцинацию.

Свиной грипп (вирус H1N1) был впервые зафиксирован в Мексике 10 лет назад. В 2009-2010 годах он унес жизни нескольких тысяч человек во всем мире.

Гриппом и ОРВИ болеют сейчас и в России. Особенно страдают дети в возрасте 3-14 лет. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в 43 субъектах страны.

Более чем в два раза превышен эпидпорог в Республике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Еврейской АО, Алтайском крае, Республике Бурятия. Самая серьезная обстановка - в Забайкалье. Карантин введен уже более чем в 30 школах Читы.