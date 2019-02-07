Единая лига назвала участников конкурса данков в рамках Матча звезд

Баскетбольная Единая лига объявила имена участников конкурса данков в рамках Матча звезд турнира. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Поразить публику наиболее ярким броском постараются Джален Рейнольдс из "Зенита", игрок "Калева" Янари Йоэсаар", выступающий за "Цмоки-Минск" Виталий Лютыч и Вячеслав Зайцев из "Химок". Напомним, данком в баскетболе называется эффектно выполненный в прыжке бросок сверху вниз.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Москве на арене в Петровском парке. В ближайшее время лига объявит также участников конкурса снайперов. Кроме того, главные тренеры в скором времени должны определиться со стартовыми пятерками команд "Звезд России" и "Звезд мира".