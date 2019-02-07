Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялась торжественная церемония вручения ордена Почета Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Беларуси в 2006-2018 годах Александру Сурикову. В соответствии с Указом Президента Беларуси дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Вручая высокую награду, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко отметил, что Александр Александрович является последовательным и активным сторонником укрепления всего спектра белорусско-российского сотрудничества, развития союзного строительства и интеграционного взаимодействия, всемерно способствовал развитию связей между регионами двух стран. Посол подчеркнул, что на протяжении двенадцати лет работы в Минске Александр Суриков "проводил активную работу по углублению сотрудничества между Беларусью и Россией, обеспечению равенства прав граждан двух стран, укреплению дружбы между нашими братскими народами".

Владимир Семашко также отметил, что вручение ордена проходит накануне Дня дипломатического работника Российской Федерации.

"Пользуясь случаем, поздравляю российских коллег с профессиональным праздником. Российская дипломатия всегда была на высоте. Желаем вам неизменных успехов в будущем", - сказал посол, обращаясь к Статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел РФ Григорию Карасину и Директору второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрею Руденко, присутствующим на церемонии.

Принимая награду Александр Суриков, поблагодарил республику и лично президента Беларуси Александра Лукашенко за признание заслуг на дипломатической ниве.

"В Беларуси я чувствовал себя как дома. Впечатления самые прекрасные. Я отношусь к Беларуси также как и к России. Были разные моменты, были споры, но они всегда решались в пользу нашего Союза", - отметил дипломат, общаясь с представителями СМИ.