Власть
07.02.2019 19:12
Текст: Юлия Васильева
Фото: Роман Щербенков

Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялась торжественная церемония вручения ордена Почета Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Беларуси в 2006-2018 годах Александру Сурикову. В соответствии с Указом Президента Беларуси дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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Вручая высокую награду, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко отметил, что Александр Александрович является последовательным и активным сторонником укрепления всего спектра белорусско-российского сотрудничества, развития союзного строительства и интеграционного взаимодействия, всемерно способствовал развитию связей между регионами двух стран. Посол подчеркнул, что на протяжении двенадцати лет работы в Минске Александр Суриков "проводил активную работу по углублению сотрудничества между Беларусью и Россией, обеспечению равенства прав граждан двух стран, укреплению дружбы между нашими братскими народами".

Владимир Семашко также отметил, что вручение ордена проходит накануне Дня дипломатического работника Российской Федерации.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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"Пользуясь случаем, поздравляю российских коллег с профессиональным праздником. Российская дипломатия всегда была на высоте. Желаем вам неизменных успехов в будущем", - сказал посол, обращаясь к Статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел РФ Григорию Карасину и Директору второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрею Руденко, присутствующим на церемонии.

Принимая награду Александр Суриков, поблагодарил республику и лично президента Беларуси Александра Лукашенко за признание заслуг на дипломатической ниве.

"В Беларуси я чувствовал себя как дома. Впечатления самые прекрасные. Я отношусь к Беларуси также как и к России. Были разные моменты, были споры, но они всегда решались в пользу нашего Союза", - отметил дипломат, общаясь с представителями СМИ.

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