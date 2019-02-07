Эксперт назвал способ вернуть США к переговорам по ДРСМД

Вашингтон возобновит переговоры по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ( ДРСМД ), если почувствует угрозу удара по своей территории. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его словам, Вашингтон предпринимает попытки сохранить статус однополярного мира, передает издание "Военно-промышленный курьер". США, считает генерал, приняли решение о выходе из ДРСМД давно, поэтому российская сторона должна быть готова к ответной реакции на действия американцев.

Леонид Ивашов напомнил, что США начинают конструктивный диалог, когда чувствуют угрозу собственной безопасности. В этой связи он привел в пример времена Карибского кризиса.

"Процесс ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений пошел только после Карибского кризиса и инициаторами во многих вопросах были американцы - стоило им ощутить, что Хиросима и Нагасаки могут повториться на их территории", - отмечает президент Академии геополитических проблем. Ивашов полагает, что в сегодняшних условиях важной задачей становится не допустить силового доминирования со стороны США.

"Ракеты они (США - прим. "РГ") будут размещать и в европейских странах, и в Японии, а значит, нужно работать с их правительствами", - подчеркивает Леонид Ивашов необходимость диалога Москвы с зарубежными странами. Генерал призывает воздействовать на общественность указанных государств, "мягко донося до них наши возможные жесткие меры".

"Наши ракеты могут быть нацелены и на Брюссель, и на другие столицы. И конечно, стоит рассмотреть возможности нацеливания наших ракет на территорию США и не столько на военные базы, сколько на объекты Федеральной резервной системы, поскольку в основе американской активности лежит господство финансовых структур", - пишет Леонид Ивашов. На его взгляд, только комплексный подход способен подвигнуть американцев изменить свою политику.

Особое внимание эксперт уделил кооперации России с китайскими партнерами. По его словам, Москве и Пекину следует объединить усилия по обеспечению безопасности и подумать над возможностью совместного ответа в случае удара США по позициям одной из сторон. "Думаю, возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев, они очень боятся нашего военного союза с Китаем", - резюмировал военачальник.