Эксперт назвал способ вернуть США к переговорам по ДРСМД

Новости

Google отчитался о количестве запросов на блокировку ссылок 08:56
Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину" 08:43
Медведчук увидел схему в большом числе кандидатов в президенты Украины 08:41
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы 08:26
МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банк 07:59
Два человека стали жертвами обрушения дома в Стамбуле 07:58
Еще один прокурор завершил работу в команде Мюллера 07:09
Япония выразила Китаю протест из-за буровых работ в спорном районе 06:59
В Хабаровске завели дело о гибели матери и ребенка при пожаре 06:45
Мадуро намерен собрать 10 миллионов подписей против интервенции США 06:39
В Приморье почтили память погибших в авиакатастрофе 1981 года офицеров 06:33
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники России 06:15
Экс-глава дорожного управления Хабаровска пойдет под суд 05:55
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи 05:51
Таксист пострадал в результате ДТП в Москве 05:39
Подозреваемого в наезде на полицейского задержали под Тулой 05:17
Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы 05:08
Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты 04:18
Двадцать человек скончались от свиного гриппа в столице Мексики 04:16
СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее 04:08
Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы 03:59
Взрыв прогремел в одном из зданий в Сан-Франциско 03:47
США отправят на границу 250 военных для встречи каравана мигрантов 03:13
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией 02:44
США объявят о полном освобождении захваченных ДАИШ территорий 01:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 08:26
Рубрика: Власть

Эксперт назвал способ вернуть США к переговорам по ДРСМД

Текст: Александр Ленин

Вашингтон возобновит переговоры по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если почувствует угрозу удара по своей территории. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

Военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

По его словам, Вашингтон предпринимает попытки сохранить статус однополярного мира, передает издание "Военно-промышленный курьер". США, считает генерал, приняли решение о выходе из ДРСМД давно, поэтому российская сторона должна быть готова к ответной реакции на действия американцев.

Леонид Ивашов напомнил, что США начинают конструктивный диалог, когда чувствуют угрозу собственной безопасности. В этой связи он привел в пример времена Карибского кризиса.

Фото: AP
В Кремле не получали предложений от США о новом ДРСМД

"Процесс ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений пошел только после Карибского кризиса и инициаторами во многих вопросах были американцы - стоило им ощутить, что Хиросима и Нагасаки могут повториться на их территории", - отмечает президент Академии геополитических проблем. Ивашов полагает, что в сегодняшних условиях важной задачей становится не допустить силового доминирования со стороны США.

"Ракеты они (США - прим. "РГ") будут размещать и в европейских странах, и в Японии, а значит, нужно работать с их правительствами", - подчеркивает Леонид Ивашов необходимость диалога Москвы с зарубежными странами. Генерал призывает воздействовать на общественность указанных государств, "мягко донося до них наши возможные жесткие меры".

Лавров прокомментировал возможность перезаключения ДРСМД

"Наши ракеты могут быть нацелены и на Брюссель, и на другие столицы. И конечно, стоит рассмотреть возможности нацеливания наших ракет на территорию США и не столько на военные базы, сколько на объекты Федеральной резервной системы, поскольку в основе американской активности лежит господство финансовых структур", - пишет Леонид Ивашов. На его взгляд, только комплексный подход способен подвигнуть американцев изменить свою политику.

Особое внимание эксперт уделил кооперации России с китайскими партнерами. По его словам, Москве и Пекину следует объединить усилия по обеспечению безопасности и подумать над возможностью совместного ответа в случае удара США по позициям одной из сторон. "Думаю, возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев, они очень боятся нашего военного союза с Китаем", - резюмировал военачальник.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Выход США из договора о РСМД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты
В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией
Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы
Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья