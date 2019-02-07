ФАС разработала алгоритм выявления картелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала дистанционный алгоритм выявления картелей и успешно опробовала его в Дагестане, Астраханской области и других регионах.

Примечательно, что выявить картель антимонопольщикам удалось не выходя из здания центрального аппарата, которое находится в Москве. Как пояснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, ведомство разработало алгоритм, позволяющий ретроспективно оценивать торги - с рабочего компьютера возвращаться и смотреть, как именно они прошли.

Материалы такой работы антимонопольной службы легли в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его завели следователи МВД Республики Дагестан. Аналогично был разоблачен картель в Самарской области. Там уголовное дело уже дошло до суда. Подозрение вызвали торги по обслуживанию сложной медтехники. В Астрахани под подозрение попал экс-министр дорожного строительства. Выделенные на ремонт и содержание дорог деньги через систему госзакупок получали одни и те же компании. К торгам допускали только своих.

- Картели ушли в электронную область, поскольку они следуют за деньгами, а наиболее крупные суммы в системе госзакупок проходят в строительной и фармацевтической сфере, - говорит заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. - Поэтому мы меняем способ работы и технические средства. Это уже позволило выявлять больше нарушений.

По его словам, в 2018 году количество дел, возбужденных по упомянутой 16-й статье закона о защите конкуренции, выросло на 46 процентов. Примечательно и то, что картели в минувшем году были выявлены в 82 из 84 регионов страны. И не потому, что нарушений стало больше, а потому, что выявлять их стало проще, подчеркнули в ФАС.

По сути, новый алгоритм ФАС - это работа с большим объемом данных. Картели стали уходить от классических форм, когда люди лично договариваются между собой. Изменились и стандарты доказывания злоупотреблений. Ведь дошло до того, что переговоры между собой ведут уже не люди, а... боты.

Все чаще антимонопольщики сталкиваются с тем, что картели заключаются формально без участия человека. Возникла сложность с квалификацией таких дел. Трудно представить себе суд над программным обеспечением, разработчиком, владельцем или тем, кто настраивал программу.

Поэтому ФАС разработала и передала в правительство РФ законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности и синхронизацию терминов. Кроме того, предлагается создать реестр участников картелей - по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков.