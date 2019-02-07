Франция и ФРГ заключили первый контракт на создание нового истребителя

Франция и Германия подписали контракт на сумму в 65 миллионов евро в качестве первого шага в рамках финансирования проекта по созданию нового поколения боевого истребителя, сообщает информационное агентство Reuters.

"Реализация проекта доверена компаниям Dassault Aviation и Airbus, которые должны осуществить амбициозные планы по переходу на новую технику", - заявила министр обороны Франции Флоренс Парли. Со своей стороны, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отметила, что " контракт является первым кирпичом в создание монументального здания".

Напомним, Франции и Германии достигли договоренности о создании современного реактивного истребителя, который должен заменить находящийся на вооружении самолет Dassault’s Rafale и Eurofighter. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в июле 2017 года объявили о планах по созданию высокотехнологичных систем управления для самолета, включая систему сопровождение и наземные станции, известные как Future Combat Air System (FCAS).

Эксперты рассматривают подписание контракта как подтверждение сторонами намерений продолжить работу по проекту после двух лет подготовительных работ. Планируется, что французская компания Safran и немецкая MTU Aero Engines будут разрабатывать двигатель для нового многоцелевого истребителя. Кроме того, к работам привлечена фирма по производству электронных компонентов Thales из Франции, а также европейский производитель ракет MBDA. В ближайшее время к проекту должна подключиться также Испания.

Между тем, уступив требованиям Парижа, Германия сняла ключевое препятствие на пути совместного масштабного проекта и исключила истребитель-невидимку Lockheed Martin из миллиардного тендера на замену устаревшего истребителя Tornado.

"Развитие перспективного многоцелевого истребителя для Франции и Германии с интегрированной системой вооружения является главной задачей достижения Европой стратегической автономии", - отметил исполнительный директор компании Dassault Эрик Трапье.