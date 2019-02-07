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07.02.2019 10:52
Рубрика: Спорт

Фристайлист Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

Текст: Данила Жиляев
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Российский фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике. Он завоевал "золото" на турнире в американском Парк-Сити.

Фото: AP
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В финальной попытке Буров заработал 130,09 балла. Второе место занял украинец Александр Абраменко с результатом 126,24 балла, замкнул тройку швейцарец Ной Рот - 125,22. Отметим, что четвертое и пятое места заняли также россияне - Павел Кротов и Станислав Никитин соответственно.

Я впервые завоевал титул чемпиона мира. Трудно объяснить свои чувства, меня переполняют эмоции", - признался после своего выступления Максим Буров.

Перед этим его последним достижением была победа на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде. В прошлом году Максим стал первым с 2003 года россиянином, завоевавшим "Малый хрустальный глобус" в лыжной акробатике. Отметим при этом, что на предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году в испанское Сьерра-Неваде, он стал лишь 11-м.

В аналогичной дисциплине у женщин "серебро" мирового первенства выиграла Любовь Никитина. Она уступила лишь представительнице Белоруссии Александре Романовской. Призеров чемпионата мира поздравил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Рад поздравить Максима Бурова с "золотом" Чемпионата мира! В акробатике это первая золотая награда наших фристайлистов с 2003 года. Отличный результат показала Любовь Никитина, выигравшая "серебро" в женском турнире по акробатике, - приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта. - Ребята показали отличную подготовку и справедливо завоевали награды. Благодарю спортсменов, тренеров и Федерацию фристайла России!"

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