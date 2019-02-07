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Рубрика: Экономика

Google отчитался о количестве запросов на блокировку ссылок

Текст: Татьяна Шадрина

Компания Google в рамках своей политики ведет подсчет запросов из госорганов на блокировку ссылок с противоправным контентом. И на свое усмотрение их убирает.

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Пока есть данные только на конец июня 2018 года, сколько было удовлетворено запросов от госорганов России: 79 процентов и 47 процентов запросов на основании судебных распоряжений.

Со стороны российских ведомств в первом полугодии прошлого года поступило всего 19 192 запроса об удалении контента. А за последние девять лет, с 2009 года по середину 2018 года, было зафиксировано 61 471 обращений. Такие данные опубликованы интернет-гигантом в материале "Запросы государственных органов на удаление контента".

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