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07.02.2019 16:19
Рубрика: Власть

Госдума может принять законопроект о защите Рунета от угроз

Текст: Татьяна Замахина

Резонансный законопроект об устойчивости Рунета рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом. Рассмотрение предлагается провести 12 февраля. Законопроект вводит защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы интернета в России. Дело в том, что Рунет слишком зависим от заграницы, так что стране нужен цифровой суверенитет.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Поправки предусматривают создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае возникновения угрозы. Речь о невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети.

Фото: Яков Андреев / РИА Новости
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Интернет России отключить никто не способен, это децентрализованная система, объяснил на заседании один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Однако россияне просто не смогут заходить на нужные сайты в случае отключения РФ от корневых серверов.

Члены комитета сошлись во мнении, что основной задачей, решаемой с помощью новой инициативы, является обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России, или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. В ходе обсуждения было уточнено, что централизованный режим управления национальной маршрутизацией может осуществляться только в случае возникновения реальной угрозы стабильной работе Рунета, а иными словами - при явно определенном внешнем вмешательстве, имеющем цель нарушить работу сети.

Комитет постановил поддержать концепцию законопроекта, но при этом отметил, что значительный ряд его положений нуждается в конкретизации. В частности, это относится к перечню угроз целостности, устойчивости безопасности, о которых идет речь в тексте документа.

Ранее правительство России также поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению. В кабмине поясняли, что исполнение законопроекта планируется в рамках программы "Цифровая экономика". Она предусматривает использование российского оборудования, уточнил Андрей Луговой. Ряд нынешних операторов, по его словам, используют западные системы. "Как они будут себя вести в экстремальной ситуации, никому не известно", - добавил депутат.

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Что касается стоимости реализации, то пока точной суммы нет. Дело в том, что пока неизвестны характеристики системы безопасности и устойчивости, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании комитета.

Правительство, впрочем, уже предварительно зарезервировало средства на эти цели, однако эта ориентировочная сумма наверняка будет корректироваться. Пока же на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите Рунета от внешних угроз предполагается направить почти 600 млн рублей в 2019 году. Всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей. По словам замминистра, для реализации законопроекта потребуется принять более 40 нормативных актов.

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