Госдума приняла закон об охране музеев-заповедников

Госдума приняла закон о повышении эффективности госохраны территорий музеев-заповедников.

Принятый в окончательном чтении законопроект устраняет правовую коллизию. Дело в том, что историко-культурные музеи-заповедники, включенные в соответствующий перечень, имеют двойной правовой статус - объектов культурного наследия и музейных учреждений.

Это приводит к правовой неопределенности в вопросе обеспечения госохраны таких учреждений.

Новый закон устанавливает, что государство охраняет расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия - ансамбли или достопримечательности.