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Рубрика: Власть

Нарушил - останься

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
Текст: Татьяна Замахина

Около 300 тысяч человек ежегодно покидают место ДТП. Несколько тысяч из такого рода "беглецов" оставляют на дороге жертвы - тяжелораненых или погибших людей. Если водитель скрылся с места ДТП с тяжелыми последствиями, то он должен понести серьезное наказание, решили в Госдуме. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который грозит нарушителям лишением свободы вплоть до девяти лет.

Известный случай: летом прошлого года футболист сборной Федор Смолов, игравший тогда за ФК "Краснодар", врезался на своем авто в забор и скрылся с места ДТП. Был он трезвым или нет - установить оказалось невозможным. Фото: instagram.com /smolovfedor_10 Известный случай: летом прошлого года футболист сборной Федор Смолов, игравший тогда за ФК "Краснодар", врезался на своем авто в забор и скрылся с места ДТП. Был он трезвым или нет - установить оказалось невозможным. Фото: instagram.com /smolovfedor_10
Известный случай: летом прошлого года футболист сборной Федор Смолов, игравший тогда за ФК "Краснодар", врезался на своем авто в забор и скрылся с места ДТП. Был он трезвым или нет - установить оказалось невозможным. Фото: instagram.com /smolovfedor_10

Как следует из поправок, если в ДТП не было погибших, но пострадавшим нанесен тяжкий вред, то ответственность для "беглеца" будет такой же, как и для пойманного с поличным нетрезвого водителя. Это лишение свободы на срок до четырех лет. Если же в результате аварии погиб человек, то несознательного водителя могут лишить свободы на срок от двух до семи лет. В случае гибели двух и более лиц - от четырех до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.

Фото: istockphoto.com
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Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности касается только тех случаев, когда в результате ДТП наступили тяжкие последствия. Для прочих инцидентов остается "административка". По его словам, камбин предложил внести изменения, выполняя постановление Конституционного суда. Согласно выводу судей КС, лицо, скрывшееся с места ДТП, оказывается в преимущественном положении по сравнению с тем человеком, который в аналогичном случае остался на месте и был признан пьяным за рулем. Таким образом, действия водителей, которые совершили ДТП и скрылись с места происшествия, предлагается квалифицировать так же, как если бы они управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Замминистра уточнил, что место происшествия ежегодно оставляют порядка 300 тысяч человек.

Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") подробно объяснил коллегам, в чем заключается несправедливость. "Практика показывает, что с места аварии скрываются, как правило, лица, находящие в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического, - заявил он. - Естественно, после того как их разыскали или они добровольно обратились в правоохранительные органы, санкции к ним будут более низкие - как к трезвым водителям". По его словам, отмечается по несколько тысяч случаев в год, когда виновные скрываются с места ДТП, где погибают люди. А ведь, возможно, их еще можно было спасти, если бы им своевременно вызвали "скорую помощь". Водитель-беглец цинично "спасает свою шкуру", а фактически по его вине кто-то в это время погибает, прямо заявил Лысаков. Конечно, эту несправедливость нужно устранить, подчеркнул он.

Фото: photoxpress
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Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") предложил дополнительную меру - заодно конфисковывать авто сбежавшего нарушителя. Зубов в ответ сообщил, что Конституционный суд не относит транспорт к орудиям преступления в подобных ситуациях. Исключение - сознательный наезд, теракт.

Между тем депутаты фракции "Справедливая Россия" предлагают в перспективе еще больше ужесточить наказание за оставление места ДТП с жертвами, приравняв это деяние к убийству. Как позже сообщил Нилов, будет внесена поправка о том, "чтобы лишение прав было на срок до 20 лет в разных категориях".

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