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Рубрика: В мире

Трампу не понравились друзья Мадуро

Госсекретарь США объяснил, зачем нужен госпереворот в Венесуэле
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Госсекретарь США Майк Помпео предельно ясно объяснил заинтересованность Вашингтона в смене режима в Венесуэле. И это отнюдь не забота о жителях республики или стремление защитить демократические принципы. "Россия и Куба уже в Венесуэле. Мы надеемся, что, когда произойдет мирная смена власти, которая является нашей конечной целью, народ страны захочет быть суверенным, а не зависеть от кубинцев или русских в обеспечении своей безопасности или благосостояния", - раскрыл карты Белого дома американский госсекретарь, признав, что США не готовы мириться с российским и кубинским присутствием в этой латиноамериканской стране. Заодно экс-глава ЦРУ призвал венесуэльских военных пойти на предательство - нарушить данную ими присягу и перейти на сторону президента-самозванца Хуана Гуайдо. Правда, несмотря на увещевания Вашингтона, такие случаи носят единичный характер.
Фото: REUTERS
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Сама же боливарианская армия продолжает готовиться к намеченным на 10-15 февраля крупнейшим в истории страны военным учениям, в которых примут участие до двух миллионов человек, включая народных ополченцев. Их цель - подготовка к отражению возможного внешнего вторжения. Тем временем замглавы местного МВД Эндес Паленсия сообщил о том, что на складе в международном аэропорту крупного венесуэльского города Валенсия спецслужбами страны было изъято стрелковое оружие и боеприпасы, которые, по словам чиновника, предназначались террористам. Речь, в частности, идет о 19 винтовках и 118 магазинах, которые прибыли в Венесуэлу грузовым самолетом из Майами обычным коммерческим рейсом. Что американцы стремятся переправить в страну под видом "гуманитарной помощи", которую они все настойчивее навязывают Венесуэле, остается только догадываться.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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