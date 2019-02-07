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07.02.2019 15:01
Рубрика: В мире

Иран начал строить скоростное шоссе через Ирак в Сирию

Текст: Константин Волков

Иран начинает строить скоростное шоссе через Ирак в Сирию. Об этом заявил министр транспорта и городского планирования ИРИ Мохаммад Эслами, выступая на церемонии начала строительства в городе Керманшах в западном Иране. Сама церемония была приурочена к 40-й годовщине Исламской революции.

По его словам, это шоссе будет ключевым элементом дорожной инфраструктуры, связывающей Иран с его арабскими союзниками Ираком и Сирией. Кроме того, новая магистраль должна поддержать экономику ИРИ ввиду американских санкций.

Первый участок дороги длиной около 120 километров пройдет по территории Ирана. Его стоимость составляет порядка 450 миллионов долларов, причем 70 процентов средств вложат иранские инвесторы.

Иран и Сирия договорились продолжить борьбу с террористами

Началу строительства трассы предшествовал визит в Дамаск иранской делегации высокого уровня. В ходе состоявшихся в сирийской столице конференции и переговоров было подписано более 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, касающихся развития экономических связей между Тегераном и Дамаском.

Несмотря на оптимистичные заявления иранской стороны, пока что не совсем понятно, когда может быть построено скоростное шоссе до западной части Сирии. Во-первых, дорога пройдет через Ирак, где до сих пор часть районов контролируется ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - прим. "РГ"). Восточные районы Сирии также находятся в неясном положении - там действуют как боевики ИГИЛ, так и различные другие террористические формирования, а также - отряды вооруженной сирийской оппозиции и курдские военные подразделения.

Помимо этого, США пытаются привлечь руководство Ирака на свою сторону, чтобы создать "антииранский пояс". Об этом, в частности, разговаривал в Багдаде госсекретарь США Майк Помпео во время визита в январе. Правда, после его визита премьер-министр Ирака Абдель Абдул-Махди и министр нефти ИРИ Биджан Зангенех подтвердили "глубокие заинтересованные отношения" между Багдадом и Тегераном. Также президент Ирака Бархам Салих отметил, что "конституция не позволяет нам разрешать использование нашей территории для борьбы против союзников Ирака".

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