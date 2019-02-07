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07.02.2019 17:26
Рубрика: Власть

Где живет призывник

Изменились правила воинского учета иногородних граждан
Текст: Юрий Гаврилов
"Российская газета" публикует федеральный закон, вносящий изменения в порядок воинского учета граждан призывного возраста. Этот документ подписал президент РФ.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Смысл нововведений сводится к тому, что молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например учебы в вузе, временно оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обязали становиться на воинский учет в военкоматах по месту их фактического проживания.

Иногородние призывники и прежде должны были отмечаться в "чужих" комиссариатах, если их отсутствие дома затягивалось более чем на три месяца. Прежняя редакция Закона "О воинской обязанности и военной службе" предписывала им сообщать в военкомат о месте нового пребывания. Те же студенты ежегодно представляли в комиссариаты справку из вуза установленного образца, на основе которой им предоставляли отсрочку от армии.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Призывников обязали становиться на воинский учет по месту проживания

Так почему потребовалась корректировка действующих правил воинского учета? В пояснительной записке к законопроекту его авторы указывали: "Как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства".

В результате этих студентов не ставили на воинский учет и не призывали на службу, когда они лишались права на отсрочку.

То есть бывший студент, вылетевший из вуза и лишившийся призывной льготы, прежде мог не опасаться отправки в казарму. Военкомат, где парень до отъезда стоял на учете, далеко. Дальнейшая судьба отчисленного студента вуз не интересовала. А сам призывник, как правило, в солдаты не стремился. Да и с точки зрения действующего тогда законодательства наказывать новоиспеченного уклониста было вроде бы не за что.

Чтобы устранить эту нормативно-правовую брешь, и скорректировали Закон "О воинской обязанности и военной службе", дополнив его требованием к призывнику становиться на воинский учет по месту фактического проживания. Адрес своего временного жилья и своего учебного заведения молодой человек теперь должен указать в заявлении, поданном в местный военкомат. А ответственные за военно-учетную работу в том или ином учреждении, по новой редакции закона, в течение двух недель будут сообщать в комиссариаты о тех, кто обязан, но по какой-то причине не встал на воинский учет. Эти же должностные лица будут еще и вручать таким призывникам повестки.

Ответственные лица в течение двух недель сообщат в военкоматы о тех, кто не встал на воинский учет

За нарушение данных требований придется отвечать по закону. Причем наказание за неявку призывников в военные комиссариаты может стать жестче. Это предусмотрено законопроек­том, который недавно внесли в Госдуму. Суть предложений - увеличить размер и без того немалых административных штрафов, накладываемых судом на злостных уклонистов от армии.

Напомним, что сейчас согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд также может назначить ему принудительные работы сроком до двух лет, арестовать уклониста на период до шести месяцев или даже лишить его свободы на срок до двух лет.

В прошлом году депутаты Госдумы также начали рассматривать законопроект, по которому призывников, достигших возраста службы и не имеющих отсрочки от армии, могут обязать самостоятельно являться в военкомат за повесткой. Обретет ли данная инициатива законный статус, пока неизвестно.

Власть Безопасность Армия Законопроекты и комментарии
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