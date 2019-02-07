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07.02.2019 13:00
Рубрика: Власть

Кабмин выделил средства на строительство детсадов и модернизацию школ

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство на заседании распределило ряд субсидий по программам, реализуемым в рамках национальных проектов.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Для поддержки демографии регионы получат средства на решение проблем очередей в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В общей сложности в этом году, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, финансирование превысит 36 миллиардов рублей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев: Поддержке молодых ученых будет уделено особое внимание

Около 10 миллиардов рублей федеральный бюджет предоставит на повышение конкурентоспособности российских высших учебных заведений. Деньги - от 123 до 860 миллионов рублей - направят в 21 университет. Эта господдержка должна увеличить число российских вузов в топ-500 глобальных рейтингов. И это должно обеспечить приток иностранных студентов.

Также правительство предусмотрело дополнительные средства для модернизации школ в четырех регионах и под региональные программы дополнительного образования. Около 200 миллионов рублей решено направить на мобильные технопарки "Кванториум". "Такие передвижные центры познакомят с наукой детей, которые живут в селах и малых городах, потому что там с этим гораздо хуже, чем в крупных центральных городах", - заметил Медведев.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Очередь в детский сад
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