Как будут фальсифицироваться украинские выборы

Чистота президентской кампании на Украине и ее возможный итог ставятся под сомнение уже за полтора месяца до дня голосования в первом туре. Критика происходящего доносится не только от оппонентов главного кандидата - действующего президента Порошенко, но и от известных украинских общественных организаций - НКО, традиционно выступающих арбитрами на выборах, и даже от правоохранителей. На этом фоне отказ официального Киева принимать российских наблюдателей от ОБСЕ звучит лишним подтверждением того, что озвученный Центральной избирательной комиссией результат подсчета голосов может не соответствовать реальному волеизъявлению. Вероятно, международным наблюдателям - а первые 17 человек из долгосрочной миссии ОБСЕ в среду прибыли на Украину - пора изучать традиционные и новейшие методы фальсификации голосования в этой стране.

Естественно, что на Украине самым заинтересованным в подтасовках кандидатом называют Петра Порошенко - у него только третий рейтинг, и социологи говорят об исчерпании ресурсов для роста народных симпатий. Его попадание во второй тур находится под большим вопросом. Зато в его руках колоссальный административный ресурс в виде киевских и региональных чиновников, зависимый Центризбирком, армия и спецслужбы, и почти неисчерпаемые финансы. На него работает и рекордное количество зарегистрированных кандидатов - 35 человек по состоянию на утро четверга, и это не окончательная цифра.

Украинский Центризбирком до сих пор считает Крым и Севастополь "своими"

"Сегодня будет предприниматься все - фальсификации, подкупы избирателей. Большое количество кандидатов - это тоже одна из крупных фальсификаций. В частности, представители всех кандидатов будут в избирательных комиссиях. Их квота и откроет власти зеленую улицу для массовых фальсификаций 31 марта, а потом и во втором туре", - пояснил один из принципов подтасовок в эфире российского "Первого" канала один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Следует пояснить смысл сказанного политиком: каждый кандидат имеет право на одного уполномоченного представителя в участковой или окружной комиссии (всего 33484 участков на 225 округах), и по любому вопросу - исправления в итоговых протоколах, фиксация нарушений, и прочее - решение принимается большинством голосов. Поэтому основные игроки попросту "докупают" уполномоченных у малоизвестных коллег, чтобы получить такое большинство, а вместе с ним и возможность беспрепятственных фальсификаций. Собственно, торговля своим правом на представительство в комиссиях и составляет основную цель похода на выборы большинства "технических" кандидатов. Примечательно также, что украинский Центризбирком до сих пор считает Крым и Севастополь "своими", и там, как и в народных республиках Донбасса, формально тоже есть избирательные участки. Но даже это не объясняет, каким образом реестр избирателей Украины, стремительно теряющей население в силу катастрофической естественной убыли и массовой миграции - до 6 миллионов человек за четыре года, внезапно увеличился почти на 1,5 миллиона по сравнению с предыдущими выборами. Миллионы "мертвых душ", избирателей, которые по разным причинам не попадут на участки - колоссальный ресурс для подтасовок, который целиком находится в руках Петра Порошенко. Каким образом они попадут в оборот - через всевозможные "карусели" и "сетки", или комиссии, в которых у него окажется большинство представителей, попросту допишут их в итоговый протокол - вопрос техники.

Отдельной оценки ОБСЕ заслуживают нарушения собственно избирательной кампании. Например, финансирование агитации не из избирательного фонда, а "черным налом". По оценкам Комитета избирателей Украины - одно из старейших и авторитетных некоммерческих организаций страны, наблюдающей за выборами - до половины все кампании финансируется из теневых доходов. "Черный нал" - это не только нарушение равенства возможностей кандидатов, но и прямой признак будущего подкупа избирателей, на которое может обратить внимание ОБСЕ.

"Из общепринятых законов демократии, когда миллионов граждан лишают права принимать участия в выборах, если будут политические репрессии, то как можно признавать результаты этих выборов? Но здесь зависит не только от нашего признания, но зависит от признания международной общественности. Важно, чтобы в других странах, в том числе в России, в Европе, за океаном понимали суть и содержание того, что сейчас происходит в Украине - любой ценой захватить власть", - комментирует предстоящие выборы Виктор Медведчук.

Тем временем

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев обеспечить российским наблюдателям ОБСЕ все условия для работы на территории Украины. "Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Нормально, если российские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам", - написал он в своем Twitter.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"