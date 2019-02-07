Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке

Муниципальному депутату из Москвы Руслану Кузнецову избиратели преподнесли сюрприз: подарочный сертификат на годовой абонемент стоимостью 2999 рублей, дающий право пользования "Мерседесом" представительского класса. Формально чиновник имеет право принимать подарок стоимостью не более 3000 рублей. А "Закон о подарках" или законопроект о презентах, который весной-летом планирует принять Госдума, и вовсе обещает разрешить принимать подарок, если он стоит выше 3000 рублей. Но депутат, подумав, отказался от подарка.

Можно ли чиновнику принять сертификат на подарок "Мерседеса" стоимостью в 2999 рублей? Фото: Сергей Михеев

Кузнецов, выпускник Академии правосудия Верховного суда России, взвесил "за" и "против". Сертификат укладывается в нормы законного подарка по указу президента России "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы". Однако Кузнецов уже в курсе того, что по закону, который скоро примет Госдума, госслужащие смогут получать подарки исключительно "по утвержденному перечню" - можно будет дарить только цветы (проект разрешает выходить за 3000 рублей) или книги с логотипом организации-дарителя. И подарок-катание на "Мерседесе" может закончиться аварией для карьеры.

Что-то подобное переживают врачи и учителя.

- У меня были случаи, когда пациенты, не ограничивались конфетами или коньяком, - говорит главный врач поликлиники N 121 Москвы Андрей Тяжельников, - а несли на дежурство домашние пирожки, носки-варежки и супчики. И что - гнать их?

В Тверской области люди скинулись и купили мотоцикл участковому - чтобы успевал к месту происшествий и... почту привозил

Тяжельников убежден, что закон, чтобы он работал на борьбу с коррупцией, а не приспосабливание к ней, надо менять с учетом культуры и менталитета людей.

- Для учителей, врачей, работников культуры ничего не изменится, - говорит в интервью "РГ" депутат Госдумы Анатолий Выборный. - Им можно дарить все.

Так же, по словам Выборного, законопроект смягчает санкции за получение подарков стоимостью более трех тысяч рублей (если это не цветы или канцтовары). Пока, если чиновник скрыл, что взял презент на 3001 рубль, его ждет увольнение в связи с утратой доверия. Проект закона предлагает: сначала выговор, затем предупреждение о неполном должностном соответствии и лишь затем - увольнение.

С такой трактовкой проекта закона солидарна глава муниципального округа Ясенево в Москве Ирина Гришина.

- Есть стандарт закона, а есть менталитет общества, - считает Гришина. - И перед традицией благодарности и человеческой солидарности с высоким профессионалом иногда даже стандарты закона отступают.

В пример она приводит историю, как в одном из сел в отдаленном районе Тверской области люди "незаконно" скинулись на недостающую сумму в подарок сельскому участковому - полицейскому - на мотоцикл. Затем, чтобы он оперативно успевал к месту происшествий, а заодно, когда "свободен", замещал упраздненных почтальонов в трех дальних селах.

Вывод Гришиной: стандарты законов, чтобы они работали, не должны опере жать стандарты жизни.

- "Закон о подарках" неспроста решено доработать, - говорит преподаватель политологии Финансового университета правительства РФ Наталья Назарова. - Природа подарка - форма благодарности, а коррупционную составляющую надо купировать.

Искоренить бытовую коррупцию, по ее мнению, может помочь общественная экспертиза - народа и муниципальных депутатов. "Вспомните, - просит она, - 10-15 лет назад, чтобы получить обычную справку, надо было или нести чиновнику взятку, или томиться в очередях. МФЦ устранили проблему".

Может, и "Закон о подарках" сработает по этим лекалам? С его принятием необходимость выбирать подарок или ловчить с его ценообразованием просто отпадет. Тот, кто хочет дарить, сможет подарить чиновнику канцтовары или цветы, а он - принять дар без страха быть уволенным.