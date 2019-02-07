Как ученые СГ намерены помочь человеку адаптироваться к роботизации

Тонка грань, которая пролегла в новом тысячелетии на срезе точных и гуманитарных исследований, вызвала к жизни новую науку - технофилософию. Именно с помощью ее инструментария белорусские и российские ученые уже реализуют совместный проект, который должен помочь человеку адаптироваться к эпохе роботизации и цифровой реальности. Об этом рассказал 7 февраля директор Института философии академии наук РБ Анатолий Лазаревич, которого цитирует БЕЛТА.

Вместе с минскими философами в этом междисциплинарном проекте принимают участие ученые из Института прикладной математики им. М.Келдыша РАН. "Сегодня техника позволяет проникнуть в такие тайны бытия, о которых философия раньше только мечтала. В этом смысле философия и технические науки сближаются, а новый элемент науки - технофилософия - позволяет осмыслить феномен технологического развития общества, что происходит с обществом, каков будет в будущем его образ, что будет с человеком в связи с происходящими технологическими изменениями", - пояснил белорусский ученый.

Одна из задач этого совместного проекта, уточнил Лазаревич, состоит в том, чтобы показать, как эти технологии влияют на человека. "Как сделать так, чтобы человек не чувствовал себя изгоем в век технологий и поголовной роботизации, чтобы исчезла мистическая и надуманная идея о том, что человеку не будет места в век высоких технологий и роботизации".

Философы вместе с российскими математиками предлагают гармонично соединить технологическую и биологическую эволюцию. "Человек должен продолжать развиваться и совершенствоваться, но параллельно с этим следует учитывать новые технологические возможности для его жизни и работы. Задача совестного проекта - гармонизировать две линии развития: технологическую и социокультурную, гуманитарную, антропологическую".

В свою очередь, заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов добавил, что задача, стоящая перед учеными Союзного государства, очень большая и сложная. "Цифровая среда меняет очень многое, начиная от производства и заканчивая образом жизни человека. Это нуждается в специальных междисциплинарных исследованиях", - полагает он.

Двухдневная конференция "Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности", организованная под эгидой МИД Беларуси, как уже информировал "СОЮЗ", проходит в посольстве Беларуси в РФ.