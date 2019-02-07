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07.02.2019 23:45
Рубрика: Спорт

Стынут мишени

Канадские морозы спутали все карты организаторам Кубка мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
В четверг в канадском Кэнморе ожидался старт седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Первыми в программе стояли индивидуальные гонки у мужчин и женщин. А вот смогли ли спортсмены выйти на трассу, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) давно лелеет мечту об освоении североамериканского рынка, но пока что проведение этапов в Канаде и США вместо популяризации приносит только лишнюю головную боль. И этот год не исключение.

Проблема номер один прямо сейчас - это экстремальные морозы, ударившие в начале недели. По биатлонным правилам, гонки запрещено проводить при температуре ниже, чем минус 20. В Кэнморе столбик термометра совсем недавно падал до минус 30, хотя сейчас вроде как поднялся до допустимой нормы. Но там по-прежнему очень холодно. Биатлонисты, которые вынуждены как-то с этим справляться, на тренировках выглядели колоритно: с разноцветными пластырями на лицах, заиндевевшими ресницами и грелками в зубах.

Фото: РИА Новости
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Организаторы совсем отменять соревнования не решились, но расписание гонок из-за морозов перекроили основательно. Пришлось даже поменять регламент некоторых из них. Например, сократить дистанцию вчерашних индивидуальных стартов: у мужчин с 20 км до 15, а у женщин - с 15 до 12,5.

Сегодня в Кэнморе пройдут эстафеты, а завтра - спринтерские гонки, которыми было решено заменить запланированные изначально масс-старты. То есть за три дня биатлонистам придется принять участие в шести гонках. Это, конечно, если морозы не внесут новые коррективы.

Еще одна проблема - болельщики, точнее их отсутствие. Канадцы и раньше несильно увлекались биатлоном, а в такие морозы интереса у них еще меньше. Организаторы даже придумали специальную акцию: первые 200 зарегистрировавшихся зрителей смогут попасть на трибуны бесплатно. Причем не скрывалось, что эти люди нужны для красивой телекартинки.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Там с 15 по 17 февраля биатлонисты должны пробежать спринт и пасьют.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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