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Рубрика: В мире

Цифровая интеграция

Республика предложила ЕАЭС обмениваться кредитными историями
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 27(7785)
Киргизия с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции. Об этом заявил на форуме в Алматы, посвященном информационным технологиям, премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Мероприятие собрало в южной столице Казахстана глав правительств, руководителей и специалистов IT-компаний стран Евразийского союза.

По словам главы правительства Киргизии, республика намерена в течение ближайших лет перевести в цифру основные государственные услуги и провести с помощью информационных технологий трансформацию экономики, чтобы повысить уровень благосостояния граждан. IT-сфера также призвана ускорить документооборот между госструктурами и уменьшить бюрократизм.

Фото: akchabar.kg
Потерянные документы в Киргизии теперь можно найти через интернет

- Для эффективного использования кадрового потенциала в связи с электронным документооборотом мы внедряем информационную систему управления человеческими ресурсами, - сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев. - Поставлена задача до конца текущего года внедрить электронную фискализацию налоговых процедур, которая позволит значительно увеличить доходы государственного бюджета и уменьшить долю теневой экономики. В рамках судебно-правовой реформы с 1 января успешно внедрены автоматизированная информационная система "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений", которые непосредственно влияют на эффективность работы правоохранительных органов. На стадии завершения находится работа над стратегией кибербезопасности, а в рамках цифровой социальной защиты мы готовимся ускорить процесс выдачи госпособий незащищенным слоям населения.

Премьер Киргизии подчеркнул, что республика активно участвует в реализации приоритетов цифровой повестки ЕАЭС. Причем на уровне как госструктур, так и деловых связей. "Представителями бизнес-сообщества от нашей страны подано несколько инициатив, в том числе по интеграции электронных торговых площадок стран союза, созданию единой платформы кредитного рейтинга и обмену данными кредитных историй", - заявил он.

Вместе с тем

В рамках форума представители стран ЕАЭС подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками с использованием цифровой подписи. От киргизской стороны документ заверил директор парка высоких технологий КР Алтынбек Исмаилов.

В мире экс-СССР Киргизия
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