Количество происшествий с автобусами требует изменения законодательства

Количество происшествий с автобусами продолжает увеличиваться. Только в четверг произошло три аварии с автобусами.

С автобусами на российских дорогах происходит просто беда. Но как обеспечить безопасность пассажирских перевозок, пока не ясно. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ситуация такая, что менять ее предлагается на законодательном уровне. Есть планы в качестве мер воздействия передать техосмотр автобусов в ГИБДД, выдавать лицензии на любой автобус, а также вовсе запретить их регистрацию за частными лицами.

Итак, в шесть утра в станице Тбилисской водитель "ВАЗ-2114" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом "Шуси". В автобусе было 30 пассажиров.

Только один из них получил повреждения. В легковушке погиб и водитель, и его пассажир.

Есть планы передать техосмотр автобусов в ГИБДД, выдавать лицензии на любой автобус, а также вовсе запретить их регистрацию за частными лицами

В 8 утра в Липецке водитель грузовика выезжал на главную дорогу и не предоставил преимущество маршрутному автобусу "ЛиАЗ".

В салоне было 28 пассажиров. Один был госпитализирован, еще четверо после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

В 8.10 утра утра в Нижнем Новгороде водитель автобуса "ПАЗ", который принадлежит "Водоканалу", врезался в остановившийся на обочине грузовик "МАН". Слава богу, никто не погиб. Автобус перевозил 35 пассажиров - рабочих организации. В результате за медицинской помощью обратилось 23 пассажира.

Наезд на припаркованный транспорт, как правило, вина того, кто наехал. Не справился с управлением, не заметил.

Происшествия с автобусами - это всегда резонансный случай. Ведь авария одна, а пострадавших много.

Как правило, в автобусе едет не только водитель. Поэтому Госавтоинспекция, а также минтранс уже давно бьют тревогу и изобретают меры воздействия на перевозчиков.

Напомним, что недавно в Калужской области в кювет улетел автобус, который перевозил детей. Как выяснилось в ходе расследования, у автобуса был купленный техосмотр.

Многие владельцы частных автобусов готовы его купить, чтобы выпустить в рейс даже неисправную машину.

Если техосмотр покупает владелец легковушки, на которой он ездит сам, это чаще всего его проблемы. Но если его покупает тот, кто перевозит большое количество пассажиров, то это уже беда.

Напомним случай в Москве, когда в районе Тушино водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта. На кадрах с видеорегистратора было прекрасно видно, что водитель старательно крутил руль влево, но машина продолжала двигаться вправо. Неисправность рулевого управления налицо.

Именно по этой причине Госавтоинспекция настаивает на возвращении полномочий по проведению техосмотра именно автобусов. Причем соответствующий законопроект был рассмотрен в Госдуме и даже принят в первом чтении, но когда он будет рассматриваться во втором чтении - пока неизвестно.

Более радикальное решение было предложено депутатами. Комитет Госдумы по транспорту внес законопроект, который и вовсе запрещает регистрацию автобусов за физическими лицами.

Как пояснила корреспонденту "РГ" заместитель председателя общественного совета при минтрансе Наталья Агре, дело в том, что уже в течение нескольких лет количество автобусов, зарегистрированных на юридических лиц, сокращается. А количество зарегистрированных на частников растет. И это вполне объяснимое явление.

Дело в том, что требования к автовладельцам, будь то физические или юридические лица, одинаковые. Но суммы штрафов сильно разнятся. При этом напомним, что индивидуальные предприниматели несут такую же повышенную ответственность, как юридические лица. А частнику все нипочем.

- Работа профессиональных водителей - это безопасность человеческих жизней. При ДТП с пассажирским транспортом наносится гораздо больше ущерба жизни и здоровью человека, чем при любом другом виде аварии, - напомнила Наталья Агре.

Надо сказать, что такую идею предлагало и МВД, и минтранс. Но дальше идеи дело не пошло. Впрочем, и депутатский законопроект пока никуда не прошел.

Однако минтранс пошел другим путем. Он предложил изменить требования по лицензированию перевозок.

А именно, заставить всех владельцев автобусов получать лицензию. Если ты частное лицо и у тебя есть свой автобус, пожалуйста, езди на нем, сколь душе угодно. Если у тебя на борту находится хоть один пассажир, будь добр получить лицензию и соответствовать всем лицензионным требованиям.

Комитет Госдумы по транспорту внес законопроект, который и вовсе запрещает регистрацию автобусов за физическими лицами

А требований там хватает. Это обязательный техосмотр раз в полгода. Это обязательный предрейсовый осмотр, а также предрейсовый медицинский осмотр. Как много частных водителей выполняет эти требования? Единицы.

Надо напомнить и про возраст нашего автопарка. Более половины эксплуатирующихся в стране автобусов старше 10 лет. Кстати, перевернувшемуся в Калужской области автобусу исполнилось 30 лет.

При этом детские организованные перевозки для автобусов старше 10 лет запрещены. Такой же запрет стоит на эксплуатацию школьных автобусов.

Однако все эти запреты легко обходятся, если такие перевозки не оформляются. И старый китайский автобус выполняет обычную заказную поездку.

Когда подписывался номер

Сотрудники ГИБДД сняли с рейса нетрезвого водителя автобуса. В ГИБДД по Калужской области сообщили, что на трассе "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус, которым управлял внешне нетрезвый водитель.Автобус Kia ехал из Тулы в сторону Калуги, в нем находились шесть пассажиров. Во время проверки документов госавтоинспекторы почувствовали от водителя запах алкоголя и предложили ему пройти тест, но мужчина отказался.На 56-летнего водителя был составлен административный протокол, а сам он отстранен от управления транспортом. Все пассажиры пересели в другой автобус и продолжили свой путь.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владимир Баршев

Официально

25 процентов перевозчиков находятся в "серой" зоне рынка

В министерстве транспорта считают, что необходимо усилить наказание за недобросовестное прохождение технического осмотра, чтобы исключить выход на линию неисправных автобусов. Об этом говорил глава ведомства Евгений Дитрих. Техосмотр необходимо совершенствовать, в частности создать механизмы проверки корректности его проведения и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И надо жестоко наказывать тех, кто выходит в рейс с поддельными документами о прохождении технического осмотра. На этой мере тоже настаивают в министерстве транспорта.

Кроме того, нужно установить более жесткие сроки и условия прохождения технического осмотра и контроля технического состояния транспорта, который задействован в перевозке детей. Также необходимо с другими органами власти совместно усилить контроль за прохождением предрейсового контроля за автобусами.

Еще в министерстве транспорта считают, что необходим дистанционный контроль за режимом труда и отдыха водителей, которые занимаются и регулярными, и заказными перевозками. И наказывать за нарушение не только водителей, но и само предприятие, где оставляют без внимание нарушения режима труда и отдыха.

Ряд этих мер либо уже нашли свое отражение в нормативных актах, а ряд сейчас находятся в процессе проработки и подготовке к внедрению в министерства транспорта.

При этом в ведомстве подчеркнули, что рынок перевозок является рыночным, открытым и свободным. До недавнего времени заказные перевозки не лицензировались. Закон об их обязательном лицензировании подписан. И сейчас идет процесс оформления лицензий, что позволит серьезно упорядочить рынок.

В России сегодня 900 тысяч автобусов, 28 тысяч перевозчиков имеют лицензии на перевозку пассажиров на регулярных рейсах.

В ближайшее время должны легализоваться или уйти с рынка заказные перевозчики.

По данным экспертов, регулярными пассажирскими перевозками занимаются 55 процентов транспортных компаний, 25 процентов занимаются "серыми" в том числе заказными перевозками и еще 20 процентов подрабатывают через сервисы попутчиков как частные лица.

Подготовила Татьяна Шадрина.