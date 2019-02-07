Комиссии за прием банковских карт в магазинах будут снижены

Новости

Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения 18:00
На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских 17:59
"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады 17:48
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей 17:43
Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте 17:36
ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче 17:35
Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области 17:15
В Вологодской области корова родила сразу четырех телят 17:14
МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой 17:10
Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот 17:05
Ученые: Подверженные насилию дети не воспринимают чувства окружающих 17:02
Актер сериала "Молодые и дерзкие" найден мертвым после суицида сына 17:00
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу 17:00
Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы 16:48
СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье 16:35
Франция и ФРГ заключили первый контракт на создание нового истребителя 16:31
В Калуге шестилетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле 16:30
В Москве откроются 30 круглогодичных ярмарок 16:30
У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 17:44
Рубрика: Экономика

Комиссия выполнима

Комиссии за прием банковских карт в магазинах будут снижены
Текст: Юлия Кривошапко
Комиссии торгово-сервисных предприятий за прием к оплате банковских карт могут быть ограничены. Заняться этим вопросом поручил президент Владимир Путин на форуме "Деловой России". Банкиры предупреждают, что в таком случае начнут сворачивать программы кешбэка (возврат части стоимости покупки на карту) или снижать выплаты по ним, некоторые эксперты считают это маловероятным, поскольку такие действия могут привести к потере клиентов.
В среднем по рынку комиссии за эквайринг составляют 1,5 процента. Фото: istockphoto / vadimguzhva В среднем по рынку комиссии за эквайринг составляют 1,5 процента. Фото: istockphoto / vadimguzhva
В среднем по рынку комиссии за эквайринг составляют 1,5 процента. Фото: istockphoto / vadimguzhva

Ретейлеры давно добиваются снижения комиссий за эквайринг. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак по итогам обсуждения этой темы с ретейлерами дал поручение до 1 февраля представить в правительство предложения о способах снижения комиссий.

ФАС запросила у банков документы о тарифах на оплату товаров по картам

В среду заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сообщил о внесении доклада по этому вопросу с согласованной позицией минфина, минпромторга, Банка России и самой антимонопольной службы. Предложение о введении фиксированных цен на эквайринг в размере 0,2 процента для дебетовых и 0,3 процента для кредитных карт, как в Евросоюзе, поддержано не было, вместо этого обсуждается создание условий для снижения размера торговой уступки. "Сейчас идет дальнейшая проработка полученных от участников рынка эквайринга инициатив, - сказал Кашеваров. - По итогам будут сформированы дополнительные предложения".

Банковскую комиссию за прием карт торговцы закладывают в стоимость товаров

Сейчас комиссии "зашиваются" в цену товара, их снижение - плюс не только для ретейлеров, но и для покупателей, заявили "РГ" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Комиссия за эквайринг не должна превышать стоимость обслуживания наличных (0,3-0,5 процента), настаивают в АКИТ.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Игорь Зубков

В среднем по рынку комиссии за эквайринг сейчас составляют 1,5 процента. Для небольших торговых точек она, как правило, находится в пределах 1,8-2,2 процента, для крупных с большим оборотом может составлять 1-1,5 процента, говорит Антон Граборов, директор по развитию бизнеса "БКС Премьер". Эту комиссию взимает с торговой точки банк-эквайер, то есть банк, установивший в магазине POS-терминал для приема карт. Но при этом большая часть комиссии от каждой транзакции уходит банку-эмитенту, выпустившему карту. Этот процент называется интерчейндж. Его размер устанавливается платежными системами - Visa, MasterCard, Национальной системой платежных карт (оператор платежной системы "Мир"). "Эквайеру остается минимальное вознаграждение, поэтому за счет него вряд ли удастся существенно сократить общую комиссию, взимаемую с торговых точек", - считает Граборов. По его мнению, чтобы она заметно снизилась, необходимо уменьшать именно интерчейндж. "В случае с НСПК (это стопроцентная "дочка" Банка России. - Прим. ред.) этот вопрос решить будет проще, а в случае с международными платежными системами - несколько сложнее", - отмечает Граборов.

Размер интерчейнджа зависит от многих факторов, в том числе от вида торговой деятельности, размера бизнеса и даже типа карточек, которыми расплачивается покупатель, рассказали "РГ" в минпромторге. Для продовольственного сегмента, особенно крупного сетевого ретейла, это не столь актуально, у них стоимость эквайринга меньше - 1 процент. Для непродовольственных товаров, особенно для интернет-торговли, ставки могут доходить до 3 процентов, и это уже существенные расходы. "Конечно же, мы считаем, что чем ниже издержки у бизнеса, тем лучше", - сказал представитель ведомства.
Можно ли открыть вклад в банке в РФ без разрешения Нацбанка Беларуси

В пресс-службе НСПК сообщили, что "Мир" как национальная платежная система уже имеет тарифы ниже, чем у международных платежных систем. Сейчас готовятся предложения по снижению интерчейнджа для банков в социальной сфере (аптеки, образование и т.п.), в городском и пригородном общественном транспорте, а также при крупных покупках (например, недвижимости или автотранспорта), отметил представитель НСПК.

В случае снижения комиссии дополнительные преимущества получит главным образом Сбербанк, замечает Антон Граборов. У него самая большая сеть POS-терминалов, его доля на рынке эквайринга - более 60 процентов. При этом картами Сбербанка также пользуется огромное количество россиян. "Получается, что в большинстве случаев банк как бы платит комиссию интерчейндж сам себе. Соответственно, в первую очередь возможность снижения комиссии есть у крупнейшего банка страны", - говорит эксперт.

В целом же существенное снижение комиссий за эквайринг, по его словам, может негативно сказаться на уровне бонусов, которые начисляют держателям карт банки-эмитенты. Ведь именно из комиссии интерчейндж, полученной от эквайера, эмитент карты может выплачивать бонусы и кешбэк в рамках программ лояльности клиентам - держателям карт. Чем ниже интерчейндж, тем меньше у эмитента ресурсов для выплат этих бонусов.

С этим согласен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Однако, по его словам, вряд ли банки массово откажутся от такого варианта поощрения и привлечения клиентов, как кешбэк.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей
У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей