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Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО

Текст: Константин Косачев (Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Принятие Верховной Радой Украины инициированного президентом Порошенко законопроекта № 9037 по стратегическому курсу государства на членство Украины в Европейском союзе и НАТО, конечно же, имеет скорее символическое и предвыборное значение для самого Порошенко, как и для всей послемайданной украинской власти, любой ценой стремящейся показать все более недовольному населению, что их страна практически "на пороге святой Европы". Пиар-эффект от предоставления "безвиза" украинцам в ЕС давно уже исчерпан, а нового и реалистичного предложить пока нечего.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Даже послы Германии и Франции в Киеве только что пошутили по этому поводу, что Украина "достигла высокоразвитого популизма", и если, мол, кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - это и есть популизм.

Поэтому прямых последствий для неких европерспектив Украины, конечно же, не будет, ибо они зависят отнюдь не от самих украинцев. По оценкам украинских же экспертов членство страны в НАТО (которое, по идее, проще, чем в ЕС) сегодня поддерживают не более 6-9 членов альянса из 26.

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО

Однако определенные выводы сделать можно: во-первых, явно затруднится процесс урегулирования на Донбассе. Впрочем, оно и не нужно Киеву, поскольку статус "жертвы агрессии" ему сейчас даже выгоднее статуса кандидата в НАТО. Украина не хочет договариваться с Донбассом, но без урегулирования конфликта не получит и плана действий для членства в НАТО - замкнутый круг, выгодный только киевским политикам: можно не решать проблему на Востоке и при этом обещать невыполнимое населению.

Во-вторых, уже, наверное, самым большим оптимистам на Украине и вне ее стало очевидным, что именно курс на Евро-Атлантику и был основным смыслом так называемого "евромайдана" и целью его вдохновителей и выгодоприобретателей, а вовсе не какая-то борьба с коррупцией и массовые блага для населения. Оторвать Украину от России и закрепить в орбите НАТО - другого смысла там нет и никогда не было.

В-третьих, власти Украины в очередной раз подтвердили, что превратили свою страну в "постдемократическое" государство, в котором принципиальные вопросы принимаются без учета мнения народа, без референдума, причем органами, доверие к которым сейчас находится на самой низкой точке.

Можем лишь пожалеть украинцев, мнение которых узурпировали политики, на конституционном уровне подменившие цели национального развития и благополучия стратегией "назло России вступим в НАТО".

Источник: Facebook

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