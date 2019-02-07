Легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована на три года

Российская легкоатлетка Анися Кирдяпкина, выступавшая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три года. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS), который признал спортсменку нарушившей антидопинговые правила. В ее паспорте крови были обнаружены аномальные показатели. Дисквалификация отсчитывается с 27 июля 2017 года и будет действительна до 26 июля 2020 года.

Стоит отметить, что Кирдяпкина завершила карьеру в 2015 году, поэтому наказание никак не повлияет на ее личные планы. Однако CAS также постановил аннулировать все ее результаты, достигнутые в период с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. Таким образом, она лишается "серебра" чемпионата мира-2013 и "бронзы" чемпионата мира-2011. Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы ВФЛА, у спортсменки есть три недели на то, чтобы подать апелляцию на решение CAS.