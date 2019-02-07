Россиянин Максим Буров выиграл соревнования по лыжной акробатике на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, проходящем в американском городе Дир-Вэлли.

В данной дисциплине спортсмены выполняют сложнейшие акробатические прыжки со специального трамплина. 20-летнему Бурову в этом не оказалось равных.

"Эта золотая медаль - первая для меня! Даже не знаю, что говорить, меня просто переполняют эмоции", - прокомментировал свой успех юноша.

Это первая победа россиян во фристайле за последние 16 лет. Предыдущий успех в 2003 году принадлежит Денису Архипову. Что касается нынешнего чемпионата мира, Буров принес сборной России уже третье "золото". Ранее две победы в слаломе одержал сноубордист Дмитрий Логинов.

Еще две серебряные медали на счету девушек-сноубордисток Натальи Соболевой и Любови Никитиной, выступающей в лыжной акробатике.