Мамаев сыграет в футбол с сотрудниками "Бутырки" 14 февраля

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО, примет участие в матче против команды сотрудников "Бутырки" в День святого Валентина - 14 февраля. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Что касается еще одного известного игрока, который также находится под стражей - Александра Кокорина, - то форвард "Зенита" пока не дал письменное согласие на участие в этой встрече. Его адвокаты полагают, что ему этого не стоит делать. Возможно, причина в состоянии его колена, которое было прооперировано весной прошлого года из-за серьезной травмы.

Мамаев будет играть в форме с фамилией на спине. Во ФСИН пообещали снять матч на видео. Не исключено при этом, что трансляцию игры может организовать один из телеканалов.

Накануне Тверской суд Москвы продлил сроки ареста Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также другу Александру Протасовицкому на два месяца. Они останутся под стражей как минимум до 8 апреля, когда состоится новое заседание.