МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой

Вступление Македонии в Североатлантический альянс скажется на самостоятельности внешнеполитического курса страны.

"Платить за натовское покровительство придется совершенно точно. Цену мы теперь знаем, в Вашингтоне озвучили. Собственно говоря, придется платить как повышением расходов на оборону, за участие в военных приготовлениях, операциях, далеких от интересов македонского народа, так, собственно говоря, и утратой возможности проводить подлинно суверенную внешнюю политику", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что представители стран-участниц НАТО в начале февраля подписали протокол о вступлении Северной Македонии в альянс​​​.