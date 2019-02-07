МИД: Москва не прекращала контактов с талибами

Российская сторона не прекращала контактов с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. "РГ") и намерена продолжить общение с их новым руководством.

"У нас существуют контакты, они не прекращались", - заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, для достижения подвижек в межафганском урегулировании и в интересах достижения мира необходимо вести переговоры с разными участниками конфликта.

Между тем Кабулов уточнил, что пока не контактировал с новым руководителем политического офиса движения в Дохе Абдулом Гани Бардаром.