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07.02.2019 11:22
Рубрика: В мире

МИД призвал США воздержаться от применения силы в Венесуэле

Текст: Александр Ленин
Применение силы в Венесуэле станет катастрофическим сценарием, полагают на Смоленской площади.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Российская сторона продолжает выступать за мирное урегулирование кризиса в Боливарианском государстве и осуждает попытки навязать силовой сценарий решения проблемы.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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"США должны понять, что есть разумная альтернатива их подходу по Венесуэле", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Москва находится в тесном контакте с европейскими партнерами и властями в Каракасе по кризису в Венесуэле.

Напомним, что встреча контактной группы пройдет 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео. Российская сторона надеется, что данное мероприятие не сведется только к вопросу об оказании давления на Каракас.

Впрочем, дипломатам из РФ пока не удалось подключиться к работе в указанном формате. Рябков отметил, что допускать наблюдателей к дискуссиям не планируется.

В мире Южная Америка Венесуэла Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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