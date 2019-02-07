МИД призвал США воздержаться от применения силы в Венесуэле

Применение силы в Венесуэле станет катастрофическим сценарием, полагают на Смоленской площади.

Российская сторона продолжает выступать за мирное урегулирование кризиса в Боливарианском государстве и осуждает попытки навязать силовой сценарий решения проблемы.

"США должны понять, что есть разумная альтернатива их подходу по Венесуэле", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Москва находится в тесном контакте с европейскими партнерами и властями в Каракасе по кризису в Венесуэле.

Напомним, что встреча контактной группы пройдет 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео. Российская сторона надеется, что данное мероприятие не сведется только к вопросу об оказании давления на Каракас.

Впрочем, дипломатам из РФ пока не удалось подключиться к работе в указанном формате. Рябков отметил, что допускать наблюдателей к дискуссиям не планируется.