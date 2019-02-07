МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей

Появившиеся в британской прессе сообщения о третьем подозреваемом по деле об отправлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на Смоленской площади назвали информационным вбросом.

"В очередной раз мы сталкиваемся с неподкрепленными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, речь идет о неподтвержденных утечках в СМИ, которые не подкреплены официальными заявлениями и фактами.

Ранее британское издание The Telegraph написало, что в стране по-прежнему может находиться россиянин по имени Сергей Федоров, который якобы принимал участие в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года.

По данным журналистов, мужчина отменил вылет в РФ и не стал покидать пределы Туманного Альбиона. В страну он прибыл одновременно с Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых Лондон считает офицерами ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению.