В четверг вечером в Минобороны РФ прокомментировали ноту госдепа США о приостановлении участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней меньшей дальности и начале процедуры выхода из него. Свое решение Вашингтон обосновал якобы имеющимися нарушениями договоренностей по РСМД со стороны России.

Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков категорически отверг это ни чем не обоснованное обвинение. "Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию", - заявил генерал.

Он напомнил, что сами США не предпринимали необходимых действий по устранению нарушения собственных обязательств по Договору. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: Соединенные Штаты уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением.

С учетом этого, министерство обороны России предложило американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению соглашений. По словам Конашенкова, для этого требуется, чтобы США выполнили ряд требований. Все они касаются уничтожения определенного видов вооружений.

Во-первых, развернутых американцами на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk. Во-вторых, ракет-мишеней США, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности. В-третьих, ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".

Для передачи данных требований в Минобороны России пригласили военного атташе при посольстве США в Москве.

Напомним, что ранее в четверг обвинения России в нарушении Договора РСМД категорически отверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.