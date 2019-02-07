Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков категорически отверг это ни чем не обоснованное обвинение. "Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию", - заявил генерал.
Он напомнил, что сами США не предпринимали необходимых действий по устранению нарушения собственных обязательств по Договору. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: Соединенные Штаты уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением.
С учетом этого, министерство обороны России предложило американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению соглашений. По словам Конашенкова, для этого требуется, чтобы США выполнили ряд требований. Все они касаются уничтожения определенного видов вооружений.
Во-первых, развернутых американцами на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk. Во-вторых, ракет-мишеней США, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности. В-третьих, ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".
Для передачи данных требований в Минобороны России пригласили военного атташе при посольстве США в Москве.
Напомним, что ранее в четверг обвинения России в нарушении Договора РСМД категорически отверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.