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Рубрика: Власть

Наш ответ Пентагону

В Минобороны России подготовили ноту по Договору РСМД
Текст: Юрий Гаврилов
В четверг вечером в Минобороны РФ прокомментировали ноту госдепа США о приостановлении участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней меньшей дальности и начале процедуры выхода из него. Свое решение Вашингтон обосновал якобы имеющимися нарушениями договоренностей по РСМД со стороны России.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков категорически отверг это ни чем не обоснованное обвинение. "Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию", - заявил генерал.

Он напомнил, что сами США не предпринимали необходимых действий по устранению нарушения собственных обязательств по Договору. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: Соединенные Штаты уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Москва примет меры в случае выхода США из ДРСМД

С учетом этого, министерство обороны России предложило американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению соглашений. По словам Конашенкова, для этого требуется, чтобы США выполнили ряд требований. Все они касаются уничтожения определенного видов вооружений.

Во-первых, развернутых американцами на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk. Во-вторых, ракет-мишеней США, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности. В-третьих, ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".

Для передачи данных требований в Минобороны России пригласили военного атташе при посольстве США в Москве.

Напомним, что ранее в четверг обвинения России в нарушении Договора РСМД категорически отверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство Минобороны Россия и США Выход США из договора о РСМД
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