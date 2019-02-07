Международная федерация волейбола (ФИВБ) приняла решение с 2019 года начать проведение "Мирового тура" по снежному варианту игры, по аналогии с пляжным волейболом.

Стартовые этапы состоятся на альпийских снежных площадках - в конце марта в Австрии и в первой декаде апреля в Италии. Дальше планируется, что в начале августа, когда в Южном полушарии зима, соревнования пройдут в аргентинском городке Барилоче, расположенном у подножия Анд. Также ФИВБ начинает подсчет отдельного мирового рейтинга, в котором будут учитываться результаты, показанные только на снегу.

Россияне - безоговорочные лидеры в относительно молодой дисциплине волейбола. В прошлом году Тарас Мыськив и Руслан Даянов стали чемпионами Европы. Но с этого сезона формат игр поменялся - вместо 2х2, как у пляжников, команды соперничают трое на трое, разрешен один запасной. Что касается расширения географии дальше Старого Света, то на недавнем московском этапе зимнего "Евротура" выступили приглашенные организаторами пары из США, Бразилии и Казахстана.