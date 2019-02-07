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07.02.2019 23:56
Рубрика: Спорт

Волейбол идет на снег

В этом году проведут новый "Мировой тур"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Международная федерация волейбола (ФИВБ) приняла решение с 2019 года начать проведение "Мирового тура" по снежному варианту игры, по аналогии с пляжным волейболом.
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Стартовые этапы состоятся на альпийских снежных площадках - в конце марта в Австрии и в первой декаде апреля в Италии. Дальше планируется, что в начале августа, когда в Южном полушарии зима, соревнования пройдут в аргентинском городке Барилоче, расположенном у подножия Анд. Также ФИВБ начинает подсчет отдельного мирового рейтинга, в котором будут учитываться результаты, показанные только на снегу.

Россияне - безоговорочные лидеры в относительно молодой дисциплине волейбола. В прошлом году Тарас Мыськив и Руслан Даянов стали чемпионами Европы. Но с этого сезона формат игр поменялся - вместо 2х2, как у пляжников, команды соперничают трое на трое, разрешен один запасной. Что касается расширения географии дальше Старого Света, то на недавнем московском этапе зимнего "Евротура" выступили приглашенные организаторами пары из США, Бразилии и Казахстана.

Спорт Волейбол
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