Хотят работать сами на себя 56 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, то есть быть владельцами бизнеса, самозанятыми или фрилансерами. Такие результаты были получены в ходе опроса, который провели эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России и Санкт-Петербургского государственного университета.

Свободная занятость, как объясняет эксперт ВНИИ труда Галина Антонова, удобна тем, что можно самостоятельно регулировать рабочее время и объем работы. Для молодежи это важно, так как хочется многое успеть, в то же время оставляя промежутки между работой для личной жизни. К тому же молодежь, возможно, еще в силу неопытности готова рисковать. И часто выигрывает.

Исследование показало, что готовность к переходу в другую отрасль выразили в первую очередь те, чей уровень зарплаты наиболее низок. С его ростом повышается и привязанность к месту работы.

Как отмечает Галина Антонова, не только независимость важна для молодежи. Они соглашаются быть и наемными работниками, готовы работать не по специальности, но за хорошие деньги. Это, по словам эксперта, подтверждают и данные Росстата. В 2017 году 35 процентов выпускников вузов и училищ работали не по полученной специальности. Из них почти 18 процентов отметили, что вынуждены были рассматривать смежные профессии и специализации, так как полученное образование не принесло желаемого места работы и достойной зарплаты.

Среди выпускников вузов, сменивших первое место своей работы по собственному желанию, 46 процентов указали главной причиной такого решения недостаточный уровень заработной платы

Среди выпускников, сменивших первое место работы по собственному желанию, 46 процентов указали причиной своего решения также недостаточный уровень заработной платы. Еще 23 процента выпускников отметили, что нашли более высокооплачиваемую работу.

Среди причин, из-за которых молодежь не может трудоустроиться по полученной профессии, эксперт назвала ограниченное количество вакансий по определенным профессиям и специальностям на местных рынках труда, а также несоответствие потенциальных кандидатов требованиям работодателей по уровню образования, квалификации и стажа работы.

"Долгосрочный тренд на сокращение доли молодежи в составе трудовых ресурсов определяет значимость правильно выстроенной профориентационной работы с участием работодателей, что позволило бы впоследствии заполнять рабочие места молодыми кадрами с учетом потребности секторов экономики и индивидуальных предпочтений каждого потенциального молодого работника", - констатировала Галина Антонова.

Если же молодые люди начинают серьезно задумываться о своей будущей карьере еще в процессе обучения, то и место себе надо уже заранее присматривать. Стараться попасть на стажировки в серьезные компании. "По данным Росстата, более 20 процентов всех выпускников имеют в период своего обучения постоянную работу, причем у 13 процентов работа связана с получаемой профессией. Таким образом, к моменту завершения образования у них уже есть опыт работы, и им легче трудоустроиться, отмечает Антонова.