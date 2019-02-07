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07.02.2019 15:49
Рубрика: Власть

МВД не планирует создавать службу "воздушных маршалов"

Текст: Иван Петров
Создание службы "воздушных маршалов", которые стали бы утихомиривать дебоширов на борту самолета, в настоящее время не планируется. "Такое подразделение в структуре МВД России создаваться не будет", - сообщили в пресс-центре МВД.

Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждается уже несколько лет.

Специалисты активно заговорили об этом в конце января, когда самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан. Комментируя инцидент, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил тогда, что институт "воздушных маршалов" рано или поздно появится в России. По его словам, это лишь вопрос времени.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Федеральным законом "О полиции" и указом президента подразделения полиции, выполняющие полномочия "службы воздушных маршалов", не предусмотрены", - цитирует РИА Новости заявление МВД. В то же время в пресс-центре МВД рассказали, что для предотвращения агрессивного поведения пассажиров на борту самолетов органами внутренних дел на транспорте совместно с авиаперевозчиками и службой авиационной безопасности принимаются меры для выявления людей, склонных к агрессии и в состоянии опьянения.

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров сообщил, что в прошедшем году из-за агрессивного поведения были не допущены к перелету 2174 авиапассажира. За тот же период снято с воздушных судов гражданской авиации более 900 человек.

Хотя самолеты при всем при этом все равно оказались намного безопасней, чем поезда. Транспортные полицейские, проанализировав данные за 2018 год, признали самым криминально опасным видом транспорта железнодорожный.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Правила авиаперевозок
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