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10.02.2019 08:00
Рубрика: Общество

Опасный, сильный, независимый

Что, по мнению Армани, должен надеть мужчина, чтобы выглядеть таким
Текст: Юлия Малахова
Российская газета - Неделя № 27(7785)
Прошли Недели мужской моды, а в Нью-Йорке завершен День Мужчин. О чем же говорят показы новых коллекций, какие наметились тренды?

Большинство дизайнеров стараются смешивать то, что еще лет пять назад казалось недопустимым. Приглашенный в люксовый Дом Louis Vuitton дизайнер Вирджил Абло (фото N 1) первым нарушил традиции. В его показе новой коллекции на Неделе мужской моды в Париже, прошедшей в январе, Вирджил одел мужчину в удобную и яркую одежду стиля Urban luxe. Посвятив коллекцию королю поп-музыки Майклу Джексону, дизайнер не только вернул в моду силуэты 90-х, но и перефразировал сценические костюмы музыканта. Черная короткая куртка из кожи с меховым воротником цвета американского флага, объемные свитера с рисунками в стиле поп-арта. Не устоял Вирджил и перед инновациями: теперь сумки от Louis Vuitton светятся в темноте благодаря использованию оптического волокна в материале.

Ким Джонс в Доме Dior (фото N 2) стал надевать на мужчин не только классические бело-черные одежды, но и добавил "сладенького", предложив мужчинам носить розовое. Дизайнер Эди Слиман (фото N 3), тот самый, что ввел в моду слим-джинсы и узкие костюмы (от слова slim, узкий), нынче трудится в Доме Celine. Слиман предлагает элегантность в сочетании со стилем casual. Узкие приталенные пальто из добротного твида, узкие галстуки с белой рубашкой, укороченные кожаные брюки или чуть тесноватые черные костюмы с обязательными солнцезащитными очками. Изысканно-строгой, элегантной и несколько брутальной показалась последняя мужская коллекция Джорджио Армани (фото N 4). Как истинный художник, итальянец показал, что для создания образа совершенно не надо уходить от монохромной гаммы. Угольно-серый, приглушенный цвет старого золота, антрацитовый, много черного. Армани, как и многие в этом году, вернул интерес к кожаным брюкам, показав, что мужской моде нипочем истерики вокруг экологии и отказа от меха. Армани предложил укутываться вместо шарфа в шкуры животных, носить ремни с кожаными подтяжками, напоминающие снаряжение охотника. Длинные кожаные плащи с брюками, меланжевые теплые джемперы с накидками из меха, стеганые костюмы на утепленной подкладке с дубленками, удобные парки из клетчатой непромокаемой ткани. Брюки-шаровары - свободные, широкие из плотного шелка или тончайшей шерсти. Как истинный итальянец Армани добавляет акценты красного тосканского в свои "пятьдесят оттенков серого", предложив большие бордовые кашемировые платки с кистями к темным облегающим курткам и кардиганам.

Фото: Александр Гращенков / РИА Новости
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А вот на Неделе моды в Копенгагене скандинавский бренд MUF10 (фото N5) в очередной раз доказывает, что удобные брюки карго, спортивные джоггеры носить можно и нужно даже в городе, и не только в спортзале. Удобные толстовки с фотопринтами в стиле 80-х, худи, текстильные кроссовки и кожаные ботинки-челси предлагают дизайнеры в этом году мужчинам.

На днях представит свою коллекцию американский бренд OAMC (с производственной базой в Италии). Дизайнер Люк Мейер поработал в эстетике футуризма, предлагая мужчинам образы из недалекого будущего: светлые широкие комбинезоны, футболки и парки с небольшими вкраплениями в стиле акварельной росписи, крупные логотипы, удобный трикотаж крупной вязки. Мужчины, предпочитающие эту марку, любят кругосветные путешествия на своих яхтах или отпуск на горнолыжных курортах.

А вот участник показов в Нью-Йорке дизайнер Василис Лойзидес совсем не собирается делать мужчину брутальным. Его костюмы состоят из резаных, с глубокими декольте комбинезонов и брюк, где самые интересные места прикрыты шифоновыми бантами.

И все же самая популярная тема прошлого года - футуристический Апокалипсис - уходит на задний план. В наступившем году мужчины любят удобную одежду в стиле военизированной униформы или классические костюмы. Иногда они смешивают воедино все стили, чтобы найти свой образ.

Тенденции

Переосмыслить костюм

Первый день показов Недели Моды в Нью-Йорке был посвящен коллекциям мужской одежды. Тончайшие шерстяные костюмы с большими кашемировыми шарфами с флоральными мотивами стали его темой. Tom Ford, Marc Jacobs, Boss представили свое видение мужского костюма: зауженные и укороченные брюки, в сочетании не только с популярными высокими ботинками, но и с кроссовками.

Лица

Дефиле принца Датского

Фото: REUTERS
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Николай, принц Датский, седьмой в очереди на трон в Датском королевстве, стал популярной моделью.

Высокий, стильный и стройный, принц Датский носит русское имя и титул графа Монпеза. Сын принца Йоакима, графа Монпеза, и Александры, графини Фреденсборгской, давно обратил на себя внимание в мире моды. В отличие от Гамлета 19-летний Николай вряд ли сядет когда-либо на трон. Он стал популярной моделью, участвует в показах мод и заключает контракты с дизайнерами. Недавно он вышел на подиумы в Париже и Токио во время показа новой коллекции Дома Dior Pre-Fall 2019 Men. Николай стал появляться в рекламных постерах и в lookbook Dior наряду с другими профессиональными манекенщиками.

Причуда

Закосить под мафиози

Пока Эль Чапо, глава синдиката мексиканской мафии Хоакин Гусман Лоэра, сидит в тюрьме, на свет появился бренд его имени. Одна из признанных наследниц крестного отца Аледжарина Жиззель Гусман открывает линию модной одежды и аксессуаров El Chapo 701, в которой нашлось место и для классических пальто, и для футболок с монограммой мафиози. Также она намерена продавать под маркой бренда дорогие сигары и алкоголь, джинсы и сувениры. Любопытно, что дочь мафиози выкладывала в Сети лишь детали - целиком коллекцию никто не видел. Но и в деталях присутствует профессионализм.

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