Полная выставка портретов Пушкина проходит в Государственном музее его имени

"...Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет". Портреты А.С. Пушкина, Государственный музей А.С. Пушкина, открытие 10 февраля

Самая полная выставка портретов "солнца русской поэзии", созданных почти за 220 лет (именно столько в этом году исполнится со дня рождения поэта). От первого прижизненного, единственного, что немаловажно, дошедшего до наших дней детского портрета Александра Сергеевича до портретных работ, выполненных уже нашими современниками в последние годы.

На самом первом портрете, дошедшем до нас, Пушкину еще нет и четырех лет. Это миниатюра неизвестного художника, как считают некоторые искусствоведы, крепостного. Портрет хранился у потомков знаменитого московского врача Матвея Яковлевича Мудрова, лечившего Пушкиных, когда они были в Москве. Этот портрет, согласно семейному преданию, был подарен матерью поэта единственной дочери доктора Мудрова Софье.

У каждого из больших художников свой неповторимый образ Пушкина. Особенно ценны в экспозиции прижизненные портреты поэта: посетителям представят оригиналы работ кисти Тропинина, Брюллова, Соколова, Чернецова. В этом же разделе - первые скульптурные изображения и гравюры, в том числе гравюра Гейтмана 1822 года. В 1822 году впервые увидела свет поэма "Кавказский пленник". К ней был приложен тот самый портрет автора поэмы, гравированный мастером Егором Гейтманом. Только об авторстве портрета спорят до сих пор. Это весьма известное изображение Пушкина- двенадцатилетний (или около того) мечтательный юноша, устремивший вдаль задумчивый взор. Портрет a la Byron, при взгляде на который вспоминается широко известное изображение Байрона кисти Ричарда Уэстолла.

Известные художники XIX века - Крамской, Айвазовский, Репин, Серов, Сомов - также обращались к портретам Пушкина, ориентируясь на свои ощущения, на то, что читали у него и читали о нем.

Вообще, каждая историческая эпоха вносила свое в облик Александра Сергеевича. В начале XIX века формировался новый миф о поэте, и после 1917 года художники изображали Пушкина на фоне "революционных вихрей", "обломков старого мира", в "сиянии зари новой эры".

В послевоенные годы и во второй половине ХХ века образ Пушкина приобрел некоторую просветленность и даже непосредственность. Часто художники этого времени изображали Александра Сергеевича на фоне городских или сельских пейзажей, придавая особый эмоциональный настрой своим произведениям. В эти годы иконографию Пушкина пополнили работы таких мастеров, как Юон, Пластов, Шухаев, Бунин, Тышлер, Зверев, Оссовский, Павлов. Скульптурные шедевры создавали именитые авторы - Коненков, Белашова, Ненашева, Комов.

А наибольшее число портретов Пушкина было создано в юбилейные годы: 1937, 1949, 1987 и 1999-й.

Не менее интересно посмотреть, каким видят и как чувствуют знаменитого поэта современные художники. В числе представленных на выставке имен -Шаймарданов, Нецветаев, Сафронов, Церетели, Ганрио. А всего выставка представит 300 изображений из 20 музеев России.