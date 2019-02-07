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Рубрика: В мире

Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией

В Польше тысячи фермеров из разных регионов страны устроили массовую акцию протеста. Они собрались в среду перед президентским дворцом в Варшаве. Некоторые участники пришли в желтых жилетах по примеру протестующих в Париже.

Фото: depositphotos.com
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Фермеры требуют от властей выплаты различных компенсаций, контроля над импортом сельхозпродукции, повышения закупочных цен, а также активно выступают за возобновление торговли с Россией. По данным РИА Новости, участники акции принесли гроб, символизирующий состояние сельского хозяйства Польши.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и ситуацией вокруг Крыма, Евросоюз ввел санкции в отношении России. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. По данным специалистов, потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго составляют около 8,3 миллиарда долларов в год.

Польша является одним из крупнейших производителей яблок. До введения санкций республика продала 1,2 миллиона тонн яблок, из которых 700 тысяч тонн в Россию, пишет ТАСС.

В мире Европа Польша Санкции и антисанкции
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