Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Эксперты выяснили, что некоторые приложения для iPhone записывают и сохраняют действия, которые отображаются на экране. Это происходит без уведомлений и разрешения от пользователя.

Как пишет издание TechCrunch, такие компании, как Air Canada, Hollister и Expedia, монетизируют собранные без ведома пользователей данные. Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.

В результате владельцы приложений получают доступ к информации о том, как люди взаимодействовали с программой: какие функции использовали и какие личные данные вводили. Специалисты пояснили, что подобные действия могут привести к утечке персональной информации. Пароли, данные банковских карт и документы пользователей не защищаются надежным шифрованием и могут попасть в руки злоумышленников.

На данный момент такая слежка за пользователями никак не регламентируется. Эксперты полагают, что после того, как к проблеме привлекли внимание, появятся механизмы, позволяющие контролировать утечку личных данных.