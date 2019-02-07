Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции

Выработка совместной программы действий, которая поручена белорусско-российской группе по интеграции, созданной в истекшем году по решению президентов Союзного государства, "процесс длительный, непростой", - считает посол Беларуси в России Владимир Семашко, которого цитирует БЕЛТА .

"Надо разобраться, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано и по какой причине, а что может быть и делать уже не надо, оно не актуально. И наоборот, жизнь диктует какие-то новые вопросы, которые нужно решить. Это будет целая программа. Исходя из моего опыта, это займет полтора, два года, может и больше", - пояснил посол взгляд на проблему.

По мнению высокопоставленного дипломата, не следует противопоставлять два направления белорусско-российского взаимодействия. "Одно из них - работа этой группы и выработка рекомендаций, - пояснил он. - Нужно наработать целую базу проектов законодательных актов, пройти внутригосударственные процедуры, потом вынести, может, что-то и на референдум - наверное. И только потом утвердить и принять определенные стратегические решения. А параллельно надо решать текущие вопросы, которые сегодня актуальны, жизненны".

Говоря о предстоящей встрече президентов России и Беларуси, посол отметил, что ее темы уже обозначены. "Прежде всего, это порядок работы и направления той рабочей группы, которая была создана решением президентов и которую возглавляют два министра экономики: с российской стороны - Максим Орешкин, с белорусской - Дмитрий Крутой", - сказал посол.

По его ощущению, предыдущие раунды переговоров на высшем уровне, которые состоялись 25 и 29 декабря прошлого года, проходили в конструктивном ключе. Он почти на сто процентов убежден, что на очередной встрече "в феврале будет решение вопросов и по налоговому маневру, и что касается нефти и газа и т.д. Есть и другие актуальные темы", - резюмировал белорусский дипломат.