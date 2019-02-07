В преддверие Дня дипломатического работника посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал в эксклюзивном интервью "РГ" о том, как будут развиваться отношения между двумя странами.

Как Вы оцениваете общее состояние российско-британских отношений?

Александр Яковенко: 2018 год был крайне сложным для наших двусторонних отношений. Прежде всего, на политическом уровне. К сожалению, правительство консерваторов продолжало проводить активную антироссийскую линию, которая ранее была отфиксирована в Стратегии национальной безопасности и установочных заявлениях премьер-министра. Лондон открыто сделал заявку на лидерство среди стран западного блока в деле "сдерживания" и дискредитации России.

В этом контексте инцидент в Солсбери, за которым в считанные дни, без проведения какого-либо расследования и предъявления доказательств последовали громогласные обвинения в наш адрес, стал новым тяжелым ударом по политическим контактам двух стран. По прошествии года британская сторона так и не представила нам итогов расследования, мы не имеем консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, не знаем, что с этими людьми происходит и какой степени давление на них оказывается. Естественно, будем добиваться от британской стороны выполнения обязательств по консульским конвенциям и полной транспарентности в отношении того, что произошло в Солсбери 4 марта прошлого года.

А как на ситуацию вокруг Солсбери смотрят сами британцы?

Александр Яковенко: Мы стали свидетелями развязанной британскими властями мощнейшей информационной кампании по очернению России - как я уже сказал, без каких-либо доказательств. Опубликованы сотни статей и телесюжетов со ссылками на так называемые утечки, цель которых - поддерживать на плаву официальную версию без предъявления фактов. Думаю, что большинство британцев находятся в плену медийной картины. Тем не менее, здравомыслящие люди по-прежнему задаются вопросом, почему официальный Лондон так и не представил веских свидетельств в поддержку своих обвинений.

Получается, что отношения с Великобританией в тупике?

Александр Яковенко: Политически - получается, так. И мы не видим с британской стороны реальной заинтересованности в выправлении ситуации. Пример: нет конкретных шагов, направленных на восстановление условий для нормального функционирования Посольства России, которое (как и британское в Москве) уже почти год работает в усеченном составе. По вине британской стороны мы не можем наладить нормальную ротацию персонала, со всеми вытекающими последствиями для эффективности как дипломатической, так и консульской работы. Наши предложения, направленные на изменение позиции британской стороны, остаются без ответа. Думаю, столь простой вопрос является лакмусовой бумажкой намерений британской стороны в плане дальнейшего состояния наших отношений.

Должен отметить, что не Россия заявила о сворачивании официальных контактов. Это было сделано премьер-министром Терезой Мэй в ее выступлении в парламенте по следам происшествия в Солсбери. Что касается нас, то мы и впредь будем использовать любую возможность для извлечения выгоды из отношений с Великобританией. Мотивация очень простая: в утвержденной Президентом Концепции внешней политики четко записано, что задача дипломатии - создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития нашей страны. Поэтому пренебрегать возможностями мы не будем, но конечно, не в ущерб политическим интересам и репутации России. Это требует очень тонкой и выверенной линии в сочетании с четкими ориентирами, которые у нас имеются.

Помимо прочего, несмотря на жесткую линию британского руководства, задачей российских дипломатов остается последовательное разъяснение наших подходов, причем не только правительству, членам парламента, но и широкой британской общественности. Интерес к этому есть. Например, информация, публикуемая Посольством в соцсетях, объективно востребована британской публикой: наш аккаунт в Twitter - самый популярный среди аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий.

А как обстоят дела в торгово-экономической области?

Александр Яковенко: Британцы прагматичные люди, и взаимная торговля развивается достаточно активно даже несмотря на мощную кампанию в прессе, где Россия предстает чуть ли не разваливающимся государством. В Лондоне прекрасно видят стабильное развитие нашей экономики и возможности, которые открываются для зарубежных предпринимателей. По предварительным оценкам, российско-британский товарооборот второй год подряд растет темпами порядка 20-25% и приблизился в 2018 году к 15 млрд долларов. Великобритания стала ведущим инвестором в российскую экономику из числа западных стран.

То же можно сказать о культурных связях, которые меньше всего подвержены политическим колебаниям. Хотя и здесь чувствуется отсутствие крупных начинаний и событий, которыми блистали эти отношения еще несколько лет назад. Имею в виду крупные выставки и совместные планы на перспективу, которые должны носить долгосрочный характер. Без политических сигналов с Даунинг-стрит такая работа вряд ли будет носить масштабный характер.

Несмотря на политические обстоятельства, 2019 год объявлен российско-британским Годом музыки. Это открывает определенные возможности для музыкальной общественности двух стран.

А чем характеризуется внешняя политика Великобритании в условиях Brexit?

Александр Яковенко: Выход из Евросоюза ставит перед этой страной задачу переосмысления своего места в мире. Лондон объективно теряет рычаги влияния на принятие политических решений в ЕС, остается за скобками этого большого политико-экономического объединения. Отсюда и желание нарастить свою роль, например, в рамках НАТО - к сожалению, за счет усиления конфронтационной риторики в отношении России. Выдвинута концепция "Глобальной Британии", представляющая собой попытку обеспечить "мягкую посадку" в международных делах.

Однако, на мой взгляд, роль и вес страны в мире во многом будет определяться не концепциями и форматами, а содержанием той политики, которую Лондон будет проводить. А также тем, насколько Великобритания будет готова соблюдать международное право. Сегодня мы видим, как Лондон безоговорочно поддержал США в их усилиях по демонтажу Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И это при том, что общественное мнение понимает ущербность такого подхода к опасностям, которые подстерегают Европейский континент в случае слома этого предпоследнего из крупных договоров в области стратегической стабильности. Поддержка американской линии на смену власти в Венесуэле - еще один пример пренебрежительного отношения к международному праву, а заодно иллюстрацией истинного содержания тезиса о "поддержке миропорядка, основанного на правилах". Продвижение этих "правил", которые никто не согласовывал, представляет собой попытку размыть опору на Устав ООН и международное право.

Уверен, что вскоре мы станем свидетелями и других примеров, в которых от того, на какой стороне истории окажется Британия, будет зависеть ее восприятие другими странами.

Проблемы британской дипломатии понятны. А что является главным вызовом для российских дипломатов сегодня?

Александр Яковенко: Вряд ли российская дипломатия сильно отличается в этом от любой другой развитой страны. Дипломатическая служба должна отвечать современным реалиям как с технологической точки зрения, так и в плане методов работы. На сегодня, несомненно, выросло значение публичной дипломатии, хотя она была весьма важна во все времена. Появление новых средств связи, развитие социальных сетей, распространение "фейковых новостей" изменило информационную среду "обитания" дипломатии, поставило новые задачи. Аргументы и контраргументы, скорость их доведения до широкой мировой общественности играют повышенную роль во внешней политике любого крупного государства.

Это по-своему сказывается и на работе посольств. Казалось бы, в век современных технологий обо всем происходящем в мире столица узнает из СМИ быстрее, чем получит донесение посла. Но для политического руководства любой страны важна информация на сто процентов достоверная, выверенная с учетом всех политико-экономических и технологических факторов, реальных настроений в том или ином обществе. Такую оценку может дать только посольство, сотрудники которого находятся в стране, погружены в ее жизнь, общаются с людьми, влияющими на принятие политических решений. Так что главный вызов для дипломатии сегодня состоит в том, чтобы не отстать от развития современного мира во всех его аспектах без исключения, а где-то быть на шаг впереди.