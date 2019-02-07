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Рубрика: В мире

Посол: Россия не обсуждает с Токио передачу Курильских островов

Текст: Александр Ленин

Москва не ведет переговоров с японской стороной о передаче Курильских островов. Об этом рассказал посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над Южными Курилами и вопросов их передачи", - подчеркнул глава российского диппредставительства в интервью агентству РИА Новости.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Дипломат указал необходимость признания Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета РФ над Курильскими островами. Только это, считают в российском посольстве, позволит выстроить конструктивное общение между странами. Решение стоящих на повестке дня сложных вопросов должно быть поддержано как российским, так и японским народами.

Российский посол высказал озабоченность в связи с взаимодействием США и Японии в сфере обороны, что порождает немало вызовов и, очевидно, требует отдельного внимания. По его мнению, даже гипотетическое упоминание о возможном размещении на южных Курильских островах зарубежных военных баз и контингентов недопустимо. Михаил Галузин призвал японских партнеров к налаживанию плотного партнерского взаимодействия с Москвой в решении актуальных международных проблем.

Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. В конце января российский лидер планирует посетить японскую Осаку, где примет участие в саммите G20 и проведет очередные переговоры со своим японским коллегой.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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