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07.02.2019 20:01
Рубрика: Власть

Немалое дело

Президент дал советы молодым предпринимателям
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Главное в бизнесе - не название, а содержание, энергия и талант. Извлечение прибыли не должно стать основной целью, "быть самым богатым парнем на кладбище - это не самая веселая история", самое важное - самореализация. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями премии "Немалый бизнес-2019".

В этом году конкурс проводился впервые. Цель конкурса - поддержка наиболее ярких представителей малого бизнеса, создающих новые производства, продукты, рабочие места, способствующих развитию экономики и решению социальных проблем.

В ходе экспертного отбора поступивших заявок был сформирован лонг-лист из 100 компаний. Затем с учетом онлайн-голосования определён топ-25 претендентов. Из их числа выбраны победители в шести номинациях.

Самореализация в жизни - это вообще самое важное, самое основное, то, что приносит удовлетворение

Лауреатом в номинации "Добрый бизнес" стал Артем Маланин, глава компании по производству реабилитационных тренажеров. В номинации "Инновационный прорыв" победил Илья Сачков - директор компании, занимающейся разработками в области выявления и предотвращения киберугроз. Гендиректор компании по производству зерносушилок Артем Копылов стал первым в номинации "Реальный продукт". А Юлия Кузнецова, руководитель сети языковых школ, получила награду в номинации "Ранний успех". За стремительный рост отмечен глава компании по производству натурального кваса и морсов Андрей Духовский. И наконец Гран-при достался гендиректору кондитерской фабрики Николаю Кузякову.

Бизнес предложил переписать закон о туризме

Советы от главы государства лауреаты слушали в представительском кабинете Кремля. Сперва они вкратце рассказали о своем бизнесе. Владимир Путин вникал в объемы производства, интересовался количеством сотрудников и тем, оказывают ли власти разного уровня поддержку. Комментируя значение, которое предприниматели придают названию своих компаний, Путин подчеркнул: "Конечно, как пароход назовешь, так он и пойдет, что называется, но все-таки самое главное - это содержание, энергия, талант". По его словам, важно сочетание этих факторов, социальное содержание.

Бизнес основан на извлечении прибыли, констатировал президент. "Но это постоянное извлечение прибыли перестает быть интересным, - считает он. - Люди, которые давно бизнесом занимаются... знают, это не может быть основной целью, сама прибыль важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшему развитию".

"Быть самым богатым парнем на кладбище - это не самая веселая история", - сказал Путин и дал совет: больше внимания уделять социальному содержанию. "Самореализация в жизни - это вообще самое важное, самое основное, то, что приносит удовлетворение", - заключил глава государства.

Официально

Россия снимает часть ограничений в отношении Турции. Президент Владимир Путин подписал указ, касающийся поездок граждан. Соглашение о взаимных поездках возобновляется для турецких граждан со спецпаспортами, которые направляются в Россию в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства и консульские учреждения. Правда, в том случае, если Анкара примет аналогичные меры в отношении российских граждан со служебными паспортами. То же самое распространяется на водителей, занимающихся международными перевозками. И также по принципу взаимности.

Власть Позиция Президент Господдержка малого бизнеса
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