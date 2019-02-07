Программное обеспечение стало основным экспортным товаром Беларуси в США

По экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь опережает США, Китай и Индию. Оно стало товаром номер один экспорта в США, преодолев планку в пятьсот миллионов долларов. Эти цифры привел советник-посланник посольства РБ в России Вадим Сенюта, открывая в российской столице II Международную конференцию "Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности", сообщает БЕЛТА .

Дипломат напомнил, что на предыдущем форуме был представлен принятый два года назад декрет "О развитии цифровой экономики". Сегодня, по его словам, "есть возможность озвучить первые результаты, полученные за год действия документа". Минск "не просто заявил о развитии IT-направления, но и создал прорывную нормативно-правовую базу, - отметил он. - Декрет расширил перечень видов деятельности в Парке высоких технологий. Его двери открылись не только для классических компаний, но и для инжиниринговых фирм, создателей и производителей программно-аппаратных комплексов, робототехники".

Сенюта констатировал, что белорусский ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе, уникальность которого заключается в удачном сочетании качественного технического образования, высокого уровня профессионализма IT-специалистов и государственной поддержки отрасли. Сегодня в РБ на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологии блокчейн. Приступила в Беларуси и первая в СНГ криптобиржа.

В истекшем году в ПВТ вступили 262 новых резидента: больше, чем за предыдущие 12 лет. Сейчас количество его резидентов, как уже сообщал "СОЮЗ", составляет более 450 компаний. В них задействовано около 35 тысяч человек. 91,9% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт. 49,1% поставляется в страны Европы, 44% - в США и Канаду, 4,1% - в Россию и СНГ.

Заявленная тематика двухдневной конференции, организованной под эгидой МИД РБ, обширна и разнообразна - от экономики цифрового мира и криптовалют до образовательной робототехники, от искусства новой эпохи и рефлексивного управления до новых транспортных систем, ставших возможными в компьютерной реальности, уточняет агентство. В основе дискуссий, в частности, - совместный научный проект гуманитариев и математиков: Института философии Академии наук Беларуси и Института прикладной математики им.М.Келдыша Российской академии наук.