Путин даст поручения по "Свидетелям Иеговы"

В ближайшее время будут готовы поручения президента по итогам встречи с Советом по правам человека. Одно из них касается религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"Сейчас уже на выходе поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который был в Кремле 11 декабря 2018 года. Там достаточно обширный список и одно из положений, в том числе, касается и этой темы", - заметил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе", - заметил Песков. В любом случае, вступившее в силу решение суда будет учитываться.

"Мы не можем в государственных целях оперировать понятиями "здравого смысла", в первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации незаконна и это - приоритет в определении ситуации", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Здравый смысл - это то, что должно, конечно, присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием. Критерий - понятие законности, а в этом случае речь может идти только о решении суда", - заявил он.

Песков не стал комментировать решение суда в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена: 6 февраля суд признал его виновным в организации деятельности орловской религиозной общины "Свидетели Иеговы" и приговорил к шести годам лишения свободы. "Де-факто зная о запрете, - здесь это даже не важно, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, - господин Кристенсен, гражданин Дании, вел деятельность и работал в интересах этой организации и для продвижения этой организации, пытаясь продолжить работу в рамках организации "Свидетели Иеговы", - заметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что Минюст ранее включил "Свидетелей Иеговы" в список запрещенных. Решением Верховного суда организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные объединения признаны экстремистскими.