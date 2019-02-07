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07.02.2019 19:21
Рубрика: Власть

Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью"

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин встретился с главным управляющим директором транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum Робертом Дадли.

Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Россия рассматривает BP как надежного стратегического партнера, передал слова главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин предложил поговорить о перспективах сотрудничества в контексте работы с "Роснефтью" и по другим проектам.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около 17 миллиардов долларов, владеет более 19 проц. акций "Роснефти", - заметил Песков.

Путин назвал ВР надежным стратегическим партнером нашей страны, и, как сообщил пресс-секретарь президента, заверил, что в России компании всегда помогали и будут помогать с реализацией проектов.

Дадли заявил, что его компания работает с "Роснефтью" свыше пяти лет, что они стратегические партнеры. Еще он напомнил, что у "Роснефти" в прошлом году были блестящие результаты, она вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Глава ВР поблагодарил российского лидера за неизменное внимание и поддержку работе компании, передал Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Компании Нефть и газ Роснефть Компании Нефть и газ British Petroleum
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