Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью"

Президент России Владимир Путин встретился с главным управляющим директором транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum Робертом Дадли.

Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Россия рассматривает BP как надежного стратегического партнера, передал слова главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Владимир Путин предложил поговорить о перспективах сотрудничества в контексте работы с "Роснефтью" и по другим проектам.

"На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около 17 миллиардов долларов, владеет более 19 проц. акций "Роснефти", - заметил Песков.

Путин назвал ВР надежным стратегическим партнером нашей страны, и, как сообщил пресс-секретарь президента, заверил, что в России компании всегда помогали и будут помогать с реализацией проектов.

Дадли заявил, что его компания работает с "Роснефтью" свыше пяти лет, что они стратегические партнеры. Еще он напомнил, что у "Роснефти" в прошлом году были блестящие результаты, она вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Глава ВР поблагодарил российского лидера за неизменное внимание и поддержку работе компании, передал Песков.