Путин вручил молодым ученым президентские премии

Президент Владимир Путин в четверг вручил в Кремле награды лауреатам премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.

Они получили 2,5 миллиона за открытия, которые будут способствовать усилению безопасности в стране, защите сельского и лесного хозяйства от вредителей, борьбе с Альцгеймером и решению многомерных научных задач.

“Мы встречаемся с вами накануне Дня российской науки, и я поздравляю вас всех ученых России с этим праздником”, - начал свое выступление президент.

“В последние годы увеличилось число исследователей до 39 лет. В науку приходят сильные, талантливые, молодые люди. Мы видим это по нарастающему с каждым годом числу претендентов на звание лауреата сегодняшней премии. Формат ограничен 4 номинациями. Но достойных работ было значительно больше”, - сказал Путин. Он пообещал, что привлечение перспективных молодых кадров в науку будет продолжено.

Награды из рук президента за научные открытия и новейшие разработки получили пять молодых российских ученых. Так, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета Екатерина Гризанова открыла новые механизмы устойчивости насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства к биопеститицидам.

Доцент Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец создал прорывные вычислительные технологии решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений. Сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева Сибирского отделения РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков разработали и реализовали лидарный метод дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.

Премия, помимо денежного вознаграждения, состоит из диплома, почетного значка лауреата и удостоверения.