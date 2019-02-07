Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО

Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Как отмечает strana.ua , решение поддержали 334 депутата при необходимых 300.

Согласно принятым поправкам, в главном законе будет говориться о "европейской идентичности украинского народа" и необратимости курса на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. Гарантом его реализации становится президент страны.

Законопроект также предусматривает возможность аренды украинских военных баз другими государствами.

Как отмечают местные журналисты, поправки были приняты после бурного обсуждения и в присутствии президента Украины Петра Порошенко, лично явившегося в зал, чтобы обеспечить необходимую поддержку своей инициативе.

Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в 2014 году. Одобренные сегодня изменения Рада приняла в первом чтении в ноябре 2018 года.