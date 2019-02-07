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07.02.2019 15:50
Рубрика: В мире

Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента

Текст: Александр Ленин

Украинские парламентарии запретили гражданам РФ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в стране. За такое решение проголосовали 232 депутата Верховной рады.

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
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В соответствии с нововведением за процессом волеизъявления украинского народа не смогут также следить и лица, предложенные Москвой, передает портал gordonua.com.

Местные власти утверждают, что внесение изменений в законодательство направлено на минимизацию рисков и угроз вмешательства со стороны России.

Между тем спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступил за присутствие российских наблюдателей на украинских выборах. Впрочем, уточнил он свою позицию, они должны работать под началом Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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