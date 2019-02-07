Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента

Украинские парламентарии запретили гражданам РФ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в стране. За такое решение проголосовали 232 депутата Верховной рады.

В соответствии с нововведением за процессом волеизъявления украинского народа не смогут также следить и лица, предложенные Москвой, передает портал gordonua.com.

Местные власти утверждают, что внесение изменений в законодательство направлено на минимизацию рисков и угроз вмешательства со стороны России.

Между тем спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступил за присутствие российских наблюдателей на украинских выборах. Впрочем, уточнил он свою позицию, они должны работать под началом Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.