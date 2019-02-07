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07.02.2019 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы

Текст: Ангелина Зеленькова

Любители хоккея могут поиграть в 11 московских парках. Парк Горького, "Фили", 50-летия Октября, "Митино" и другие, подведомственные департаменту культуры Москвы, ждут ценителей игры у себя на льду.

В Парке Горького, к примеру, подготовили для хоккеистов современную коробку, которая открыта ежедневно с 10:00 до 23:00. Можно арендовать ее для командных игр или тренировок. Но для этого нужно заранее забронировать время и дату. А вот услуг проката на площадке нет, поэтому нужно приходить со своим инвентарем.

Подобная хоккейная коробка есть и в парке "Красная Пресня". Только бронировать ее можно по выходным в определенное время: с 10:00 до 12:00 и с 20:30 до 22:00. В прокате можно взять в аренду клюшки.

Фото: mos.ru
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Специальной хоккейной коробки нет в парке "Фили", но это не останавливает любительские команды бесплатно играть на открытом катке. В парке проходят тренировки по хоккею в понедельник, среду и пятницу с 21:00 до 23:00, по выходным - с 08:00 до 10:00. Проката здесь нет, поэтому инвентарь и оборудование игроки приносят с собой. А вот на крытом катке в парке проводят бесплатные занятия по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В парке 50-летия Октября также есть каток, на котором желающие могут "погонять" шайбу. Здесь бесплатно занимаются любительские команды, а занятия для детей проходят по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00. Взрослых учат играть по вторникам, четвергам и субботам с 22:00 до 23:30.

Любительские команды бесплатно играют и в Воронцовском парке на катке "Лаборатория льда". Взрослых можно встретить по утрам и вечерам в понедельник, среду и пятницу с 21:00 до 23:00, а детей - в воскресенье с 07:00 до 09:00.

А вот сформированные школьные команды тренируются в ландшафтном парке "Митино" на северо-западе Москвы. Занятия проходят в хоккейной коробке по предварительной записи. Арендовать площадку здесь для частных занятий не получится.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Хоккейные коробки есть в Перовском парке и парке у прудов "Радуга". Они открываются с 12:00 до 22:00. Если повезет и лед будет свободный, то можно спокойно поиграть со своей командой.

На севере города поиграть в хоккей можно в парке "Ангарские пруды", но приходить сюда нужно со своей формой, коньками и шайбой, проката здесь нет. Приглашает хоккеистов и парк Северного речного вокзала. Желающих здесь ждут по вторникам и четвергам с 20:00 до 22:00. Вход и тренировки на катке бесплатные. Ледовую площадку также можно арендовать.

Бесплатная хоккейная коробка с натуральным льдом есть и в парке "Сокольники" на территории теннисных кортов. Она открыта ежедневно с 10:00 до 23:30. Тут для хоккеистов есть и теплая раздевалка. Специальные занятия по хоккею на площадке не проводятся, но ее можно арендовать.

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