Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денег бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина на 380 миллионов рублей.

Он проходит по одному делу с известным экс-сотрудником антикоррупционного главка МВД Дмитрием Захарченко. Оба обвиняются в получении крупной взятки - 31 млн рублей. А также в незаконном пользовании картой на 3,5 млн рублей от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Кстати, обвиняемые - бывшие родственники: Сенин является братом одной из экс-жен Захарченко.

Сегодня же стало известно, что Генпрокуратура обнаружила новое имущество у самого Захарченко и его приближенных.

"Подготовлен и вскоре будет направлен в суд еще один гражданский иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму около полумиллиарда рублей, если быть более точным - это 484 миллиона рублей", - сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Соответчиками по этому иску выступят 5 человек из близкого круга Захарченко. Через них, считают прокуроры, подследственный пытался утаить свои незаконные доходы. Легальный доход этих лиц, по словам представителя ГП, не позволял им иметь перечисленные финансовые средства и имущество.

Напомним, резонанс дело Захарченко получило после того, как в квартире его сводной сестры оперативники обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Эти деньги, как и другое найденное имущество, уже обращены в доход государства.